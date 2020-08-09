夏日高溫襲擊　勞動部呼籲戶外工作者應注意熱危害上身

▲勞動部呼籲戶外工作者應注意熱危害上身。（圖／記者徐斌慎攝）

記者余弦妙／台北報導

近年來夏季高溫逐漸升高，對此勞動部勞動及職業衛生研究所也指出，面對高溫季節避免豔陽下作業，建議勞動者隨時注意自己身體狀況，雇主也應該設置適當的散熱工具，避免戶外工作者中暑。

勞安所指出，由於氣溫越來越高，每年戶外溫度較高之季節為發生熱疾病至急診就醫之高峰期，對經常性於戶外作業的勞工朋友，如營造作業、馬路修護、電線桿維修或從事農事等勞動者，尤需提高警覺及強化相關預防措施。

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勞安所說，面對熱危害，光靠遮陽防熱是不夠的，環境風速、空氣溫度、濕度、個人生理熱負荷、熱調節能力及其他外加熱壓力因子等，均為影響戶外作業勞工健康的重要考慮因素

勞安所，更運用綜合溫度熱指數（WBGT）辦理「營造業熱壓力與體力負荷研究」，綜合溫度熱指數是指結合了對人體熱平衡影響較大的氣溫、濕度及輻射熱三者的溫度指標。綜合溫度熱指數與氣溫的單位°C相同，但不僅是氣溫而已，濕度是一個重要的指標，而且占了綜合溫度熱指數的7成。

濕度較高的地方，汗水不容易蒸發，降低了身體的散熱能力對綜合溫度熱指數（WBGT）的影響最大。該研究於現地量測綜合溫度熱指數值，發現營造業在都會區內工作環境上午8點至下午5點之工作時段，綜合溫度熱指數平均值皆大於30℃，低樓層WBGT值為32.9℃，高於高樓層WBGT值31.9℃。此乃因都會區內低樓層營造工地通風環境差，造成低樓層之綜合溫度熱指數平均值高於高樓層，簡單說，濕度較高、悶熱且無風的工作環境，影響勞工身體的散熱能力。

勞安所呼籲，戶外工作業者，面對高溫季節避免豔陽下作業，建議勞動者隨時注意自己身體狀況，出現頭暈、胸悶、噁心、嘔吐等情形，就應立即停止工作，至陰涼處休息，並補充適當水分；雇主若無法得知工作場所之綜合溫度熱指數值，可參考中央氣象局高溫資訊及對應燈號，適時採取增加利用風扇或噴水霧等設備，降低作業場所的溫度、提供陰涼之休息場所、適當之飲料或食鹽水、調整勞工作業及休息時間等危害預防措施以降低熱危害。