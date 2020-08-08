全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

▲振興三倍券促進全台民眾前進各大市集及商圈消費。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

為促進地方經濟，經濟部中小企業處舉辦「全台好物嘉年華會」，號召全台16縣市共348家的中小微企業齊聚台北車站，經濟部長王美花也親自示範以行動支付運用數位三倍券進行消費，以實際行動幫業者打氣。

由經濟部中小企業處主辦的「全台好物嘉年華，數位三倍券‧絕Pay」為期四天的嘉年華會，由來自新北市菁桐的烏克麗麗演奏，及屏東霧台的魯凱族豐年祭歌舞揭開序幕。

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經濟部長王美花表示，臺灣中小企業是奠定台灣經濟成長的重要基石，在這後疫情時期，政府推出各項紓困及振興措施來提振業者商機，雖然很多人領用紙本三倍券，還是希望大家多支持數位支付，像此次全台好物嘉年華展售會，即同步結合不同部會推出的三倍券、農遊券、藝fun券、客庒券等使用。

王美花指出，這次活動強調「在地文化、互動體驗、數位便利」的主軸，鼓勵參展業者「危機就是轉機」，面對疫情影響經濟時，企業更需要深耕特色並導入科技應用與加值，來站穩自己的腳步。

經濟部表示，本次展區共分小農、原民、伴手禮、文創、美食五大專區共72個攤位。有｢台灣好媳婦｣之稱的藝人李佩甄也力挺這次活動，除了用她省錢有一套且挑選好物精準的眼光，為在場貴賓及民眾們推薦必買商品外，也順道為自己的父親挑選具台灣味的禮品。