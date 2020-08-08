TikTok遭美國用戶提集體訴訟　為求微軟順利收購…恐面臨天價賠償金

▲TikTok恐面臨天價賠償金。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近期美國政府對於抖音海外版（TikTok）動作頻頻，總統川普在6日晚間時簽署行政命令，禁止美企或個人與字節跳動旗下抖音（TikTok）以及騰訊旗下微信（WeChat）進行交易，除了政府方面的壓力，TikTok也面臨美國民間所提起的訴訟。

有數十名未成年人的父母，指控TikTok這款手機APP將他們小孩的面部特徵、所處位置等私人資訊，偷偷傳送回中國大陸的伺服器，因此決定提起訴訟，而原告律師打算將這起訴訟提升到全國等級，這將給予TikTok巨大壓力。

根據美媒《全國公共電台》報導，在過去的一年當中，美國TikTok用戶已經有類似20起的聯邦訴訟，而目前原告之律師團隊已經這些訴訟整合在一起變成集體訴訟，並表示手中握有能夠證明TikTok將用戶私人資訊傳回中國伺服器的證據。

不過TikTok則是否認該項指控，表示美國用戶的主伺服器位於弗吉尼亞州、備份伺服器則在新加坡，並非律師團所說的會將用戶資料傳到中國伺服器，不過這項訴訟仍會影響到微軟收購TikTok的談判。

有參加訴訟的律師對此表示，TikTok可能會為了要讓微軟順利收購，因此想要快速解決訴訟，不過這也代表，原告律師團可能會趁機要求天價和解金。此外微軟先前表示，到時若真的收購TikTok，將會刪除美國用戶儲存在國外伺服器的資料。

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