「有聲音告訴我買就對了」他狂買25張「同號彩券」全中　自爆秘訣

圖文／鏡週刊

台灣威力彩頭獎開獎，2位頭獎得主之一疑似因合資包牌而產生爭議。美國上個月抱回367萬彩券獎金的幸運老爹與媒體分享他的得獎祕訣，「一個人，挑1組號碼，爆買25張！」

相較於台灣民眾在彩券中獎時總是小心翼翼，擔心遭遇不測，周遭親朋好友與媒體也總以獵奇目光窺視中獎者，美國的彩券文化顯得相對磊落單純，多數中獎者都願意接受媒體採訪。美國維吉尼亞州諾福克當地電視台《wtkr》日前報導，維吉尼亞海灘居民哈林頓（Raymond Harrington）抱著25張頭獎集合成的大支票，向大眾分享他的得獎過程。

哈林頓領獎時表示，他在上個月17日晚間購買Pick 4彩券，不知怎麼地，「有個東西告訴我下25次」，於是他真的買下25張彩券，每張1美元（約新台幣30元），每張的號碼都是「4-6-4-0」。

沒想到開獎後張張命中，1張彩券可以領取5,000美元（約新台幣1.5萬元），25張彩券為他贏回獎金12萬5,000美元（約新台幣367萬元），哈林頓告訴維州彩券員工，他第一時間只想到要用獎金支付2個兒子的大學學費，剩下的還沒有想法。

Pick 4是由維州彩券公司發行的彩券，於當地時間每天下午1點59分和晚上11點開獎，每次開出4個號碼，要完全猜中4個數字的機率為1萬分之一，看似不難，但是要一次買下25張同樣數字的彩券，已經超出機率可計算的範疇。



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