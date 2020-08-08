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存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

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▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲多家銀行推出新台幣優利存款專案，最高年息可達2%，吸引存款族搶辦。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

疫情衝擊金融市場，各國央行吹起降息風，全球正式進入低利率時代，不過多家銀行逆勢推出新台幣優利存款優惠，最高年息上看2%，吸引不少小資、存款族申辦。

今年初新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，金融市場動盪不安，改變許多人的消費習慣跟理財觀念。根據主計總處預估，今年國內儲蓄率將可望創下逾30年新高，顯示儲蓄存款變成疫情後許多民眾的新取向。

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多家銀行看好國人喜歡儲蓄的習慣，逆勢推出新台幣優利存款，以渣打銀行為例，「活利振興」新台幣活期存款優惠專案，即日起至10月20日止，新資金以級距式計息，也就是存入金額越高，年利率加碼幅度越大。

若存入新台幣10萬元（含）以上，年利率加碼至0.55%；存入新台幣100萬元（含）以上，年利率加碼至0.85%；存入新資金達新台幣200萬元，可享優惠年利率加碼至1.05%。此外，全新渣打銀行優先理財貴賓可再享額外加碼0.1%，合計最高可達1.15%。

王道銀行（O-Bank）也推出新台幣一年期年利率0.88%優利定儲方案，即日起到9月30日，新台幣3,000元即可起存，不限存款筆數，利息採複利計算且到期一次付息，在近期不穩定且低利的金融市場中，提供資金安穩存放的選擇。

為增加數位存款客戶，聯邦銀行針對數位存款帳戶，將新台幣存款優惠延長至10月20日止，台幣活儲存款帳戶只要平均存款餘額於10萬元以內享年利率2%優惠。

聯邦銀行指出，受疫情、央行宣布降息影響，上半年度推出數位存款「台幣優利活儲2%」活動確實吸引不少小資族及年輕客群申辦，6成以上用戶年齡介於20至35歲之間，不僅創造申辦潮，也成功幫助銀行經營客戶的年齡層向下延伸，引進新世代的年輕族群。

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