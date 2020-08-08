更新／索馬利亞首都軍事基地爆炸！濃煙竄天　至少8死15傷

▲索馬利亞首都摩加迪休軍事基地發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）一處軍事基地8日稍早發生爆炸事件。根據BBC駐地記者Mowliid Haji Abdi取得的消息，一名自殺炸彈客駕著滿載爆裂裝置的車子，在軍事基地大門口引爆，至少造成8名士兵死亡，另有至少15人受傷。

根據網路流傳畫面，事故現場竄出大量濃煙。目擊者表示，已有多輛救護車進出基地。

此前，索馬利亞政府加大對南部的伊斯蘭好戰組織「青年黨」（Al-Shabaab）打擊力道，至少6名武裝份子6日命喪政府清掃行動。

#BREAKING: Footage shows massive blast in Mogadishu, Somali army base targeted according to my sources. #Somalia pic.twitter.com/gBOo2beHSg — Mowliid Haji Abdi (@MowliidHaji) August 8, 2020