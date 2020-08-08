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伸手拿零食…遭比特犬發狂撕咬！他崩潰哭來不及逃　「縫線爬滿小臉」慘毀容

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（圖／翻攝自募資網站「go fund me」）

▲坎登的母親表示，因為當天必須要去工作，所以才將小孩送到奶奶家。（圖／翻攝自募資網站「gofundme」，下同）

圖文／CTWANT

許多人家裡有飼養寵物，尤其小孩於貓、狗玩耍天真無邪的畫面可是相當令人感到溫馨，不過父母還是要特別注意，要陪伴在一旁，美國一名6歲男童坎登（Camdon Bozbell）在家突然遭到比特犬攻擊，造成許多傷害包含鼻骨斷裂、顱骨骨折以及神經損傷。

根據外媒報導，坎登正在密西根州的奶奶家，正當他要伸手拿零食時，就遭到奶奶家中的5歲比特犬卡赫斯（Chaos）攻擊，當下坎登就大叫，奶奶也在聽到尖叫聲後馬上從廁所出來將比特犬驅離，但為時已晚坎登已經受到嚴重傷害。

坎登除了臉上受到許多傷害之外，更有多處嚴重受傷，包含鼻骨斷裂、顱骨骨折，更有神經遭到損傷，幸好送到醫院後並沒有生命危險，不過臉上將會留下許多縫合痕跡，這些都是永久性的疤痕，此外鼻組織也需要重建手術。

▲▼ 美國一名6歲男童坎登（Camdon Bozbell）在家突然遭到比特犬攻擊。（圖／翻攝自gofundme）

坎登的母親表示，因為當天必須要去工作，所以才將小孩送到奶奶家，沒有想到卻發生這種事情。她也提到，卡赫斯原本是隻可愛的狗，也從沒有看到牠有任何侵略性，因此她呼籲所有父母不要讓小孩與狗單獨相處，避免再有類似憾事發生。

坎登在出院後相當樂觀表示，很高興狗沒有殺死他，也不是很在意臉上傷疤，不過對於其他人的目光還是會有些在意。坎登阿姨羅斯（Becky Rose）也幫忙刊登在募資網站上進行募款，希望能夠幫助到他，目前已經獲得超過4萬美金（新台幣120萬元）的款項。

▲▼ 美國一名6歲男童坎登（Camdon Bozbell）在家突然遭到比特犬攻擊。（圖／翻攝自gofundme）

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