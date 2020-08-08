美墨邊境發現「400m隧道」…設有通風設備與鐵軌！　執法人員：史上最複雜

▲這條未完工的隧道長約400公尺。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外媒報導

美國移民及海關執法局（ICE）7日表示，移民執法人員在美墨邊境發現一條約400公尺長的未完成隧道，裡面除了完善的通風系統外，還有設有鐵軌、電線等，就連邊境保護局官員都說，「看來這是美國歷史上最複雜的隧道。」

長達3145公里的美墨邊界有許多執法漏洞，許多犯罪集團會在此建隧道以便走私毒品、武器甚至是進行人口販運。

美國移民及海關執法局7日在新聞稿中指出，海關及邊境保護局（CBP）在亞利桑那州聖路易斯（San Luis）附近的沙漠，發現一條長400公尺的隧道，且內部設計異常複雜，裡面除了完善的通風系統外，還有設有鐵軌。

▲▼亞利桑那州邊境沙漠發現隧道。（圖／路透）

邊境巡邏隊巡邏官蘭德魯姆（Carl Landrum）表示，「這似乎是美國裡史上最複雜的隧道，當然也是我職業生涯中看過最複雜的隧道。」這條隧道長0.9公尺、寬1.2公尺，裡面除了通風系統、鐵軌以外，還有水管、電線及完備的加固裝置。

今年1月在加州才發現一條「長達1.3公里」的隧道，該處也是美國史上發現最長的一座隧道，這條隧道一路從墨西哥的提華納（Tijuana）連接到聖地牙哥。隧道裡面有複雜的手推車系統、通風設計、高壓電纜等，入口處還有電梯和排水系統，外面則被一棟小型工業建築物遮蓋。

美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）表示，「隨著我們對南部邊境安全的努力加強，墨西哥販毒集團被迫在地下道將毒品走私到美國。」據統計，從2007年到2015年為止，美國當局已經花費870萬美元（新台幣約2.6億元）來封住隧道。

►七夕情人禮在這裡！