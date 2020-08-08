南韓驚傳機師確診！「濟州航空」開完4趟發現不對勁　篩檢才知事情大條

▲濟州航空傳出一名機師感染新冠肺炎。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓濟州航空（Jeju Air）日前傳出一名機師確診新冠肺炎（COVID-19），目前在濟州島內尚無接觸者，目前同架飛機的機組人員已依指示採取居家隔離。

綜合韓媒報導，航空業消息人士指出，該名機師6日曾接受篩檢，當時結果出爐為陽性與陰性；7日晚間6時至京畿道富川市保健所（衛生所）接受篩檢，獲判陽性後，所方醫療人員及時向濟州島通報，採取疫調。

根據《韓聯社》，濟州島道廳指出，該機師5日在金浦國際機場附近的濟州航空所屬的航空支援中心稍作停留後，便駕駛濟洲航空7C155航班至濟州機場；之後便駕駛7C162離開濟州，飛抵麗水機場。

根據濟州島掌握的資料，該機師7月28日與30日、8月3日與5日曾4度駕駛飛機至濟州島，不過依據機場與濟州航空的監視器影像，該機師在離開濟州島前並未下飛機。

《朝鮮日報》指出，該機師所造訪的航空支援中心，與一般乘客所進出的航廈並非同棟建築，事發後相關人員在建築物大門入口處設有熱像測溫儀，若被發現高燒，便不能隨意進出。同時，濟洲航空已讓航空支援中心內的所有員工儘速下班。

據悉，截至8日0時為止（當地時間），南韓防疫當局8日上午10時共通報43例新增確診者，其中13例為海外感染，30例為境內感染。目前南韓共累計14562例確診、304例死亡。

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