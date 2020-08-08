傳憲兵新型手槍只能用國產　憲指部：與歐美現役同等級

▲新式國造T75K3手槍。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍新型手槍二階段更新，有媒體報導指出，憲兵被要求只能用國產T75K3手槍。對此，憲兵指揮部8日表示，該報導內容偏離事實，T75K3手槍與歐美現役手槍屬同等級，並考量國人掌型納入人因工程設計，已完成作戰測評，可滿足整體後勤一致性，並經完整成本分析後訂定價格辦理採購。

根據媒體報導，國防部規劃委由憲兵指揮部辦理海空軍及各單位「新型手槍（第二階段）」案，原規劃採國內外公開招標方式來完成該案，但軍備局205廠向軍備局反映有違「國防自主」政策，經國防部政策指導後，憲兵指揮部僅能向205廠採購T75K3手槍進行換裝。對此，憲兵指揮部8日表示，該報導容偏離事實。

憲兵指揮部表示，憲指部籌補三軍通用新型手槍，為接續陸軍2018至2021年採購案，統籌辦理憲指部與友軍需求建置，依建案程序完成商情分析及評估作業，考量「陸軍使用經驗及高滿意度」、「整體後勤維保」及「戰時獲得來源」等因素委製獲得。

憲兵指揮部指出，T75K3手槍與歐美現役手槍屬同等級，並考量國人掌型納入人因工程設計，已完成作戰測評，零附件均由國內產製，無消失性商源問題，具完整售服及維保能量，可滿足整體後勤一致性，並經完整成本分析後訂定價格辦理採購，媒體報導顯與事實不符。

憲兵指揮部強調，本案符合三軍作戰需求及「國防自主」政策，並依《政府採購法》辦理相關採購作業，確保採購品質，籲請國人支持。

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