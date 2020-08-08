歐洲熱爆！阿爾卑斯山冰川「融冰厚80公尺」陷崩塌危機　當局急疏散

▲普蘭品裘冰川（Planpincieux）的融冰大小，體積相當於米蘭大教堂，或是一個覆蓋80公尺厚冰的足球場。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

歐洲多國本月初出現攝氏40度以上的高溫，法國發出警報，義大利羅馬、西班牙馬德里最高溫紛紛突破39度。專家們指出，阿爾卑斯山最高峰白朗峰的普蘭品裘冰川一塊約50萬立方公尺的冰，可能因高溫融化崩落，一間滑雪勝地度假村緊急撤離至少數十人，7日持續維持高度警戒狀態。

綜合衛報、法新社報導，普蘭品裘冰川（Planpincieux）自2013年以來一直處於嚴密監測狀態，觀察冰融化的速度，而該塊融冰位在海拔2600公尺至2800公尺之處。官員提到，融冰體積大小相當於等同米蘭大教堂，或是一個覆蓋80公尺厚冰的足球場。

基於可能發生崩落的危險，義大利庫馬耶爾（Courmayeur）市政當局已於5日下令居民及遊客撤離，多條道路封閉，行人通道禁止進入。現已知至少75人配合疏散，其中20人為當地人，其餘皆為遊客。

預期海拔2000公尺的庫馬耶爾溫度將持續攀升。根據阿爾卑斯生態系統研究中心數據，在20世紀期間，阿爾卑斯山的氣溫上升攝氏2度，是北半球氣溫增長紀錄的2倍。

放眼白朗峰（Mont Blanc），上頭有著約4000條冰川，橫跨義大利、法國及瑞士。事實上，去年科學家也曾發出類似的崩塌警告，且認定此一現象是異常溫度上升所導致；依據預測，若溫室氣體排放量依據現階段速度持續增長，到了2050年，阿爾卑斯山的冰川數目很有可能只剩下一半。

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