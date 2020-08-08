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她訂Uber Eats開門傻了！外送員「手在滴血」抓食物送達　袋上還濺滿紅色液體

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記者黃心瑀／綜合報導

許多人為求方便，會選擇外送來訂購食物，不過英國22歲女子梅根（Megan Dwyer）日前叫外送的時候，送來的東西外包裝上，竟然佈滿Uber Eats送貨員的血液，讓她看了除了感到又驚又怒之外，還完全失去了胃口，好一段時間都不敢訂購Uber Eats的外送。

根據《太陽報》報導，梅根日前在Uber Eats的平台上，花了18.13英鎊（約717元台幣）的錢訂購了餐點，不過當東西送來的時候她卻傻眼了，因為她看到外送員的手指似乎是被車門夾到人因為疼痛不停的動來動去，接著她看著外送員「手上滿是血」的把外送食物從座位上拿出，血液則是將整個袋子濺成了紅色。

梅根說，外送員當時手上流著血，沒有做任何的措施也沒有用衛生紙先把流血的地方包住，就這樣提著袋子，讓血滴在他走過的路上跟袋子上；梅根覺得其實這名外送員可以先洗手，也可以用電話告知這種情況，讓她到車子旁邊去領餐點，避免這種情況的發生。

梅根跟男友將帶血的餐點拿進房子裡後，她的媽媽帶著手套將食物從袋子中取出，幸好外送袋子有兩層，食物本體也沒有沾染到血液，他們還是將食物吃完了，但在一切結束之後，他們還得用肥皂水將滴有外送員鮮血的路清乾淨。

報導中指出，梅根於7月24日晚上向Uber Eats投訴這件事情，但最後一直到有記者聯絡Uber Eats之後，她才在8月6日時獲得退款；她的媽媽則是將當時沾有血的包裝袋照片PO到臉書上，並寫道「這是血，不是番茄醬」，引起許多網友的關注，更有人表示「這圖片令人作嘔」、「我會拒絕這樣的外送」。

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