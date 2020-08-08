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500毫米暴雨襲北韓！金正恩「超親民」駕豪華休旅探視災民　沾滿泥濘汗水

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記者羅翊宬／編譯

近幾日朝鮮半島（韓半島）受到梅雨鋒面影響，不僅重創南韓全境，就連北韓（朝鮮）的重要穀倉－黃海北道也深受其害，堤防潰堤、住宅倒塌、數百棟單層公寓與農田慘淹。對此，北韓最高領導人金正恩開著知名品牌豪華休旅車前往災區視察，親自督導災區現場，分配戰略儲備糧食與物資給災民。

北韓官媒《朝中社》7日報導金正恩開著車，前往距離平壤150多公里的黃海北道銀波郡大青里災區視察。

▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲金正恩指示如何安置災民。（圖／翻攝自《朝中社》）

當地不僅堤防潰堤、730多棟單層公寓與6000町步（韓國人計算土地面積單位，1町步約等於3000坪）農田淹水，179棟住宅更因此倒塌，金正恩緊急開糧倉救災民、分配水泥等建材投入重建工作，更指示朝鮮人民軍協助救災，並將無家可歸的災民暫時分配至軍黨委員會、軍人民委員會等公家機關或個人住宅安置。

不過在《朝中社》公開的影像中，發現金正恩居然直接在泥濘中駕駛著黑色豪華運動型休旅車，打開車門後對著迎面而來、沾滿雨水和汗水的災民們親切燦笑，營造出親民形象。

分析指出，從外觀上推測，金正恩所駕駛的車輛很可能是日本豐田集團所屬的凌志（LEXUS）LX570。

▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲北韓官員們包圍著金正恩的座車。（圖／翻攝自《朝中社》）

其實這輛黑色LX570並不是首次在北韓媒體前亮相！早在2018年9月在平壤舉辦的南北韓元首高峰會，金正恩就曾用這台車迎接南韓總統文在寅；另外，該輛車也曾在2019年12月陽德溫泉文化休閒會館竣工典禮上亮相。

南韓《韓聯社》分析，北韓由於路況不佳、加上豪雨不斷，道路積滿泥濘，考量到這些因素，金正恩才開著LX570，同時作為越野用途。

據悉，北韓媒體雖早在2015年就公開金正恩坐在輕航機駕駛座上開飛機的畫面，然而金正恩直接驅車的畫面卻是首次公開。雖傳言金正恩平時常駕駛著梅賽德斯-賓士，相關畫面卻未曾被公開。

▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲北韓官員們包圍著金正恩的座車。（圖／翻攝自《朝中社》）

不過消息一出，美國媒體《紐約郵報》卻頗有微詞！指出金正恩開著豪華休旅車視察災區，並不符合平常想營造的親民形象；且因為北韓仍被聯合國安理會為首的國際社會施以經濟制裁，由於高級休旅車被分類在奢侈品，按理金正恩是無法取得該輛休旅車的。

對此，有網友在《紐約郵報》推特貼文中回覆道，「那你該如何解釋美國總統搭私人專機視察颶風災區？」、「再怎麼說也是國家元首，難道你要他騎驢嗎？」

►預估降500毫米暴雨！平壤大同江「一旦氾濫」...洪水慘灌北韓政府

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