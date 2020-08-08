黑盒子找到了！印度客機「機鼻撞地斷兩截」死傷破百　機師軍方背景曝光

▲印度民航部長浦立坦言，因為班機當時沒有起火，成功營救出大部分乘客。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度快運航空（Air India Express）撤僑班機7日晚間降落失敗衝出跑道，墜谷後機身斷裂，至少造成18死、100人以上受傷，其中16人傷勢嚴重，另有消息指出，現階段死亡人數已升至20人。印度民航總局（DGCA）現已證實尋獲黑盒子，且機師身分背景也曝光，其中一人曾經在空軍服務，駕駛過戰機。

綜合新德里電視台（NDTV）、ANI News報導，當局現已尋獲編號IX-1344失事班機的飛行資料記錄器（Flight Data Recorder），相關人員切割艙底鋪板，試圖取得駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR）。據悉，民航部長浦立（Hardeep Singh Puri）將於下午抵達事發現場所在地科澤科德（Kozhikode），展開相關調查。

時間拉回7日晚間7時許，該架載著因新冠疫情大流行滯留杜拜的印度人返國，自杜拜飛往科澤科德，但當日天候不佳，班機在降落期間出現狀況，原定在28號跑道降落，2度因「順風」問題取消，在機場上空盤旋數圈，最後選定10號跑道一側降落。

只不過，班機最終衝出跑道墜落山谷，機鼻朝下撞擊地面，機體斷成兩截，造成正副機長在內等多人死亡。這也是印度自2010年以來最嚴重的飛安事故。

目前正副機師的身分已經曝光，分別是曾在空軍駕駛戰機的薩迪（Deepak V Sathe）及副機長庫瑪（Akhilesh Kumar）。媒體指出，薩迪不但是名頗有成就的戰機飛行員，也曾經為印度航空（Air India）駕駛過空中巴士310客機，且飛行波音737機型飛機的經驗相當豐富。

Reports are now coming in indicating that Captain Sathe turned off the engine right before the crash, saving the lives of his passengers and the cabin crew #AirIndiaCrash #AirIndiaExpress https://t.co/vWJYIQg4w1 — IndiaToday (@IndiaToday) August 7, 2020

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