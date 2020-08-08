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偷改閻羅王「生死簿」？新研究發現：「冬眠」可延長人類壽命

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一篇刊登於英國科學雜誌《自然》的日本研究論文發現，人為冬眠技術有可能讓人類延長壽命。（圖／pixabay提供）

▲一篇刊登於英國科學雜誌《自然》的日本研究論文發現，人為冬眠技術有可能讓人類延長壽命。（圖／pixabay提供）

圖文／CTWANT

長生不老是人類的終極夢想之一，科學研究發現一道曙光。一篇刊登於英國科學雜誌《自然》的日本研究論文發現，透過「冬眠」的方式，可以讓人類壽命有希望輕易飛過一百歲。

據《AERA dot》報導，日本筑波大學櫻井武教授透過操作「Q神經」，成功讓老鼠進入冬眠，而在冬眠期間，因為代謝機能趨緩，老化也得以延緩，此技術若能進一步運用在人類身上，無論健康或生病的人，想改變閻羅王的生死簿延長壽命並非不可能。

報導指出，櫻井武教授長年致力於遺傳因子、神經細胞的未知領域的研究，1998年於德州大學做研究時，就與團隊發現掌管睡眠與清醒機制的腦內神經傳達物質「食慾激素」（又名下視丘泌素），這也是世界上首次的發現，2006年時又進一步從動物的腦中成功取出腦神經傳達物質「QRFP」，亦即Q神經，是啟動老鼠冬眠的關鍵，可以改變老鼠的壽命或老化狀態。

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