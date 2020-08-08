鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

▲如果兒童劇團演出。（圖／摘自如果兒童劇團）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海教育基金會今（8）日宣布，台灣藝文產業受到疫情重創， 許多團體紛紛面臨歇業危機，孩童也失去了接受藝文薰陶的機會後，因此將贊助12個親子藝文團體，共購入一千張門票，邀請弱勢兒童觀賞藝術表演，共同推動兒童防疫版「文藝復興」。

鴻海教育基金會表示，這次支持的藝文團體規模有大有小，節目種類也相當多元，涵蓋舞台劇、偶戲、繪本故事演出，以及薩克斯風、打擊樂、室內樂等音樂表演，而且深入台灣各地的表演場次，目的就是希望能讓台灣各地的小朋友都有機會可以欣賞精彩的藝文表演，感受藝術的美好。

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受到疫情影響，不少藝文團體曾在7月時表示可能會撐不下去，日前辦公室又遭逢水患、估計損失百萬的如果兒童劇團團長趙自強表示，很感謝鴻海教育基金會的力挺，讓他知道他並不孤單，而有動力克服挑戰、繼續堅持為孩子的笑容奮鬥。

同樣也是上半年幾乎零演出、零收入的皮皮兒童表演藝術團表示，感謝鴻海教育基金會一方面給予劇團援助，一方面也讓弱勢孩童能藉著劇團的表演露出笑顏，原本劇團已經確定9月在南投的演出將會有60位南投家扶中心與南投仁愛之家的孩子前往觀賞。

鴻海教育基金會強調，兒童防疫版「文藝復興」的首場表演將在父親節登場，由風神寶寶兒童劇團在台灣戲曲中心大表演廳為世界和平會與台北家扶中心的100位孩子及其他小朋友演出，總計12個親子藝文團體，一千張票就將從8月8日起陸續邀請弱勢孩童進入藝文世界，領略藝術的魔力。