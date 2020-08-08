北市派出所貼12張「不公」大字報！《靠北警察》瘋傳　內湖分局說話了

▲西湖所洪姓警員不滿遭調任康樂所，竟直接在西湖所門口貼上不公等抗議白紙。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

北市內湖分局西湖派出所一名警員，不滿遭分局長官開會決議，將其調任康樂所服務，於是在6日離開西湖所前，印了12張「不」、「公」的大字報，將其貼在西湖所門口並被人錄下畫面，內湖分局回應，「因同仁辦事能力不彰，延宕刑案偵查才做出調所決議」。

34歲的洪姓警員，從警專25期畢業後，輾轉到西湖所服務約7年左右，卻在日前在臉書上貼文「解決問題最好的方式，就是把提出問題的人解決掉」，原來係因洪警不滿遭調任康樂所，所以才在臉書抒發情緒，事後又在派出所門口張貼「不公」的大字報。

洪姓警員因不滿遭調往康樂街派出所，竟然在離開西湖派出所時拿出12張分別印有「不」、「公」二字的大字報，張貼在西湖所門口後離去，分局獲悉後前往了解狀況，先安撫洪姓警員情緒，並移除張貼的不滿紙張。

▲洪姓警員印了12張分別寫有「不」、「公」二字的紙張，張貼在西湖所大門的玻璃上。（圖／翻攝畫面）

但警方透露，洪姓警員曾在臉書上替同分局同仁抱不平，當時也是針對時任康寧所的黃姓所長「影響同仁休假、不讓工友請喪假」等問題做抱怨，但最後經過分局調查，也並未發現有類似情事。

事後黃姓所長調任西湖所長一職，又與洪姓警員在同一警所下「直球對決」，洪姓警員又二度貼文《靠北警察》，直接抱怨西湖所的黃姓所長，據悉，該名黃姓所長也常常遭其他同仁檢舉，但內湖分局派出所有警員低調指出「他就是長官人馬」。

有內湖分局警員透露，6月中旬偵查隊在偵辦刑案，下了一份交辦資料給西湖所的洪姓警員，要求洪到附近調閱犯嫌的監視器影像，但卻遭洪在資料上寫下不滿字眼，最後同所警員看到才用立可白將字塗銷。

但回覆分局的資料又沒有經過所長蓋章，所以整個監視器資料延宕2個月，而偵查隊此案件最後也並未順利偵破，分局人員私下透露，「儘管黃姓所長被檢舉很多次，但這件事情因交辦資料延宕而起，所以被調職也沒有問題」。

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