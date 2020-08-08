4年前「神斷言」川普會進白宮…美國史學家再曝新預測　是「他」會當選！

▲美國總統川普（右）與民主黨籍總統候選人拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國11月大選時間逼近，原本看似勝券在握的總統川普卻因為疫情、反警察暴力示威等因素，民調近幾個月始終落後對手拜登。儘管近來雙方差距有略為縮減，但曾「連續9次」精準預測大選結果的歷史學家指出，「川普會失去白宮。」

曾連續9次說中美國大選結果的美利堅大學（American University）歷史學者李奇曼（Allan Lichtman）向CNN表示，現任總統川普會在11月的大選中落敗，「川普會失去白宮。」李奇曼強調，他的預測並非毫無根據，「秘訣在於，你要關注在職者的實力和表現，不要關注民調、權威人士以及競選活動等日常的起起落落。」

李奇曼2016年時「反其道而行」認為，川普會選上總統，當時大家都認為李奇曼的預測會失準，沒想到希拉蕊真的敗選。去年11月他也曾預測川普會被彈劾，當川普成為美國史上第三位遭眾議院彈劾的總統時，將會降低他連任的機會。

據《CNN》報導，李奇曼的預測是基於「13個關鍵」問題，包含經濟、現任在職者、社會動盪、醜聞等因素，以及候選人的個人魅力。例如這預測的關鍵問題就有「現任總統的政黨在期中選舉贏得眾院？」、「美國短期經濟強勁？」等。若是其中有6個以上的問題是否定的，那麼川普就無法順利連任。

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