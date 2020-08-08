沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

▲政府近年來積極發展離岸風力發電，謝金河表示，台積電購電已經形成一個熱效應，且離岸風力發電也在台灣出現巨體成果。（示意圖／總統府提供）

財經中心／綜合報導

政府投入巨資發展離岸風力發電，財信傳媒董事長謝金河今（8）日表示，謝金河說，離岸風電大廠沃旭能源股價大漲，居然是由台積電所牽動，「如今台積電購電已經形成一個熱效應，且離岸風力發電也在台灣出現巨體成果」。

謝金河今天以「離岸風力發電夢想成真」發文指出，從7月8日台積電宣布向沃旭簽下20年長約的920MW電力供應長約後，沃旭能源股價飆漲，創下驚人漲幅，平常不太會去關心北歐丹麥的股票市場，但這次疫情肆虐全球，丹麥股市從900.29大漲到1349.73，成為歐洲股市罕見創新高的市場，原來是沃旭大漲的帶動，已搖身變成丹麥第二大市值企業，也是全球最大離岸風力發電電力公司。

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謝金河表示，丹麥股市大漲，丹麥的貨幣也持續升值走高，「一家沃旭能源造成的效應和台積電對台灣的影響力有點異曲同工，而且，居然是由台積電所牽動」；蘋果已宣布2030進入碳中和環保標準，全球500大企業積極購置綠電，台積電向沃旭購電是在2025年，沃旭的大彰化西南風場還沒有興建，股價已大幅上漲，可以想像這個威力。

離岸風力發電是小英總統在宣布非核家園後，政府投入數千億巨資全力發展的產業，但引來很多唱衰的抨擊，尤其是市場上的核電幫都認為那些遠道而來的外資機構都是詐騙集團。謝金河說，「如今台積電購電已經形成一個熱效應，且離岸風力發電也在台灣出現巨體成果」。

例如，與沃旭合作水下工程的世紀鋼，7月營收逾7億，前7月營收比去年同期成長210.7%，生產鑄鐵的永冠，今年每月營收都創新高，上緯單月營收從2.09到8.74億元，可見離岸風力發電已成小英總統6大策略產業的核心產業。

謝金河也提及，最近大家熱烈討論的一位染疫的比利時工程師，正是來台從事離岸風力發電的技師，經常在高鐵台中站看到很多外國人上車，這當中有不少是從事離岸風力發電的工程人員。「這個大家意想不到的產業，現在在台灣正帶來意外驚喜的效果」。