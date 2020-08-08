日防衛大臣談南海：中國試圖透過武力改變現狀　將付出巨大代價

▲ 日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

中國在南海動作頻頻，設置飛彈發射系統、部署多架戰機及轟炸機，這些舉動引來美國及其盟友國的不滿。日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）7日向CNN表示，中方試圖把珊瑚礁、沙洲變成一系列高度設防人工島的舉動，對國際秩序並沒有達到促進、維護的效用，「任何試圖透過武力改變現狀的人，都將被迫付出高昂代價。」

日本是國際社會對南海做出最新回應的國家。河野太郎表示，在南海建立自由開放海上秩序的重要性，與全球各地一樣，而中方的舉動實屬「不穩定」因子，「在那裡發生的事情……將引起國際社會的關注」。

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

中國多年來推動南海主權主張，引起國際社會的不滿。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上月表示，中方「公然無視」其在南海的國際承諾，呼籲美國盟友國及合作夥伴們能加大施壓北京政府的力道，統一陣線，這對阻止中方威脅其他國家在該地區行使權利至關重要。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）現已表態支持美國。

除了南海局勢外，河野太郎也提到美日關係及北韓核議題。他說，如今來自北韓的威脅也顯得相當關鍵，特別是在華府與平壤政權的核談判破裂後，「他們有飛彈，可能還具備核武能力，我們不知道（北韓領導人）金正恩目前的想法，因此預測北韓下一步最新動作的工作也變得更加困難，所以我們需要全天候保持警惕。」

至於釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島），河野太郎表示，截至本月初，中方連續100多天現身周邊水域，「我們絕對不會試圖單方面使緊張局勢升級，而我們也不認為中國會選在此刻讓情勢升溫。」