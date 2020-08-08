美決定退出WHO還想主導談判！　德法退出世衛改革協商

▲瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

3名官員告訴路透社，法國和德國已退出與改革世界衛生組織（WHO）相關的協商，原因是儘管美國決定退出世衛，但仍試圖主導談判。

這對美國總統川普而言是個挫敗，七大工業國集團（G7）輪值主席國美國曾希望9月時，也就是美國總統大選2個月前，發布徹底改革世衛的共同路線圖。

川普指控世衛與中國關係過於密切，且對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處理不當後，美國於7月提前1年通知將退出世衛。

世衛對川普的指控予以反駁。歐洲各國政府也對世衛提出批評，但批評程度不及美國。法國和德國決定退出協商，是因為他們認為美國企圖主導談判，引起緊張局勢。

一名參與協商的歐洲資深官員說：「沒有人想要被拖入改革進程，並從一個剛退出世衛的國家手中拿到改革綱要。」

德國和法國衛生部長向路透社證實，兩國宣布有意退出與改革協商相關的組織後，都反對美國率領改革協商。

義大利衛生部長發言人說，撰寫改革文件的工作仍在進行中，也說義大利與法國和德國的立場一致。

被問到法國和德國的立場時，川普政府資深官員回應說：「G7全體成員都明確支持世衛改革構想的主旨。」

他說：「儘管如此，很遺憾德國和法國最終選擇不加入支持改革路線圖的組織。」

英國政府發言人不願就最新發展置評，但表示英國支持世衛，並呼籲進行改革，「以確保世衛仍保有靈活性和應變能力」。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

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