孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

▲各家銀行推出88節信用卡優惠，民眾不妨趁今天帶老爸吃大餐、挑禮物。（示意圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今（8）日就是一年一度的父親節，各家銀行陸續推出信用卡回饋方案，其中北富銀推出8月9日前全台餐廳、8大指定百貨消費，享有不限金額最高8% LINE POINTS點數回饋，民眾不妨善用刷卡優惠帶父親吃大餐、挑禮物，還能聰明賺回饋。

台北富邦銀行主打父親節快閃回饋活動，J POINTS卡友只要成功綁定北富銀LINE官方帳號個人化服務及綁定LINE Pay後，在8月9日於全台餐廳、8大指定百貨消費，不論刷卡或是使用LINE Pay支付，均可享有不限金額最高8% LINE POINTS點數回饋，其他通路消費也有3% LINE POINTS點數回饋無上限，滿足父親節的各種過節採買、出遊等需求。

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台新銀行也推出各項信用卡優惠方案，8月11日前在新光三越、遠東百貨刷卡滿額，最高分別獲贈2萬7,500元禮券、2萬元禮券，而SOGO百貨則到8月9日前最高滿額回饋禮券為8,700元，或帶爸爸到燦坤或全國電子體驗Switch或電競遊戲，也可享店內刷台新信用卡滿額禮回饋。

對於想在家歡度父親節的民眾，在在今年12月前4大外送平台UberEats、foodpanda、foodomo、有無外送綁定台新@GoGo卡支付最高3%回饋；至於想安排吃飯聚餐的人，9月底透過EZTABLE訂位，使用台新信用卡訂位輸入「taishin0750」優惠碼，再享預付滿NT500元現折50元。

國泰世華銀行則推出，指定電商momo購物網、PChome、蝦皮等電商平台祭出滿額回饋，其中蝦皮購物刷國泰世華卡消費8日前單筆滿3萬6,000元並登錄即送2,800元刷卡金，回饋率達7.7%。

另到遠東SOGO、遠東百貨及台北101走走逛逛，消費除享百貨公司優惠外，刷國泰世華卡也享滿額回饋，或到在燦坤3C、全國電子單筆滿單筆消費滿1萬3,000元且分期付款，還能送200元刷卡金，若刷滿10萬元則能獲得1,800元刷卡金。