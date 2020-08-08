野豬偷筆電！裸男顧不得「那根外面甩」狂追…當地官員不意外：狐狸也會幹

▲德國魔鬼湖畔上演「裸男追野豬」。（圖／翻攝自Adele Landauer臉書）

圖文／CTWANT

德國首都柏林大區的魔鬼湖（Teufelssee）近日發生一個有趣畫面，一群小豬現身湖畔覓食，結果看到一個黃色背包，以為裡頭裝滿食物，於是就將它叼走，這時背包男主人見狀便和小豬展開追逐戰，不過由於男子正在湖畔曬日光浴，因此也形成「裸男追小豬」的有趣畫面，整段過程也被旁人給記錄下來。

綜合外媒報導，這個有趣畫面發生在德國首都柏林的魔鬼湖區，時常會有「天體主義者」前來曬日光浴，近日一名男子就在曬日光浴的時候，他身旁的黃包背包就這樣被3隻小豬叼走，導致男子必須「一絲不掛」地和小豬上演追逐戰，而這段畫面也被路人給記錄下來。

▲野豬看上了一個黃色手提袋，迅速衝過去將它叼走。（圖／翻攝自Adele Landauer臉書）

拍下這段過程的蘭道爾（Adele Landauer）表示，3隻小豬一開始先從其他遊客背包內偷走沒吃完的披薩，之後看到男子的黃色背包，肯定是以為裡面有裝食物，所以才會下手，蘭道爾說：「裝在黃色背包裡是他的筆電。」

經過一陣追逐，小豬最終決定丟下背包逃逸，而當他拎著自己的背包走回來時，周遭民眾也給予熱烈掌聲；事後，蘭道爾將照片給裸男看，對方看到後便開始大笑，並且允許她將照片上傳網路。

▲男子顧不得裸體，馬上起來追著野豬跑。（圖／翻攝自Adele Landauer臉書）

針對這樣的情況，當地野生動植物官員埃勒特（DerkEhlert）表示，不僅野豬，就連狐狸也很常幹這種事，因為這些動物對人類已經習以為常了。

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