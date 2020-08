印度小羊「眼睛長嘴巴裡」鼻子消失！　當地人奉「上帝奇蹟」想當神膜拜

記者詹雅婷/綜合報導

印度東北部穆扎法爾布爾(Muzaffarpur)一隻畸形山羊受到當地人崇拜,牠出生時沒有鼻子,且一對大眼睛長在嘴巴裡面,被奉為上帝的奇蹟,吸引大批民眾前來觀看。

