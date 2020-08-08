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南韓「毀滅性」暴雨比颱風還強！土石坍方慘滅頂5棟民宅...4死1失蹤

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▲▼南韓近日豪雨不斷，各地傳出溪水暴漲、土石坍方現象。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓近日豪雨不斷，各地傳出溪水暴漲、土石坍方現象。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近幾日南韓各地毀滅性暴雨不斷，由於梅雨鋒面影響，加上冷心低壓伴隨的鋒面碰上北太平洋暖高壓，導致全羅南道、光州等地從7日至8日上午7時的累積總雨量達430.5毫米（潭陽郡）。而全羅南道谷城郡山區也傳出土石崩塌掩埋住宅的災情，目前共造成4人死亡、1人失蹤，目前仍持續搜索中。

根據《韓聯社》報導，昨（7）日晚間8時29分，谷城郡梧山面村莊的後山發生土石崩落，5棟住宅當場遭滾滾土石掩埋，消防隊員從被掩埋的第3棟住宅中救出71歲的金姓婦人、53歲尹姓男子、60歲的李姓婦人，但皆已不幸罹難。

由於暴雨持續不斷，為嚴防土石流再次發生，消防人員一度停止搜救作業，直到隔（8）日凌晨才又重啟。根據全南消防本部與谷城郡的說法，消防人員8日救出73歲的李姓老婦，儘管送醫搶救，但仍不幸喪生。

▲▼南韓豪雨不斷，京畿道坡州市道路慘淹成運河，公車包括乘客浸泡水中。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓豪雨不斷，京畿道坡州市道路慘淹成運河，公車包括乘客全浸泡水中。（圖／達志影像／美聯社）

另外，由於雨勢未歇，鐵路全羅線益山站至麗水世博站的區間車與KTX高速鐵路目前停駛。韓國鐵道公社表示，由於谷城站與鴨綠站間的橋梁水位上升、加上部分鐵路出現積水現象，才做出此一決定，將在水勢退去後儘快投入人力修復。

目前南韓各地皆傳出土石流等災情，政府針對濟州島以外的16個市、道發布土石流「嚴重等級」危機警報。當地氣象廳表示，全羅南北道8日凌晨起每小時降雨量落在50至90毫米間；此外更預測9日的總降雨量，首爾、京畿道、江原道嶺西地方、忠清道為100至200毫米。

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