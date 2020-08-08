挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

▲Bula挑戰雙北24小時持續接單外送 。（圖／翻攝自YouTube／Bulabula布拉不拉）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台迅速崛起，許多年輕人看準商機，紛紛加入外送員的行列，而外送員的薪資也是大家熱議的話題。Youtuber「Bulabula布拉不拉」特地挑了禮拜天，挑戰雙北24小時送外送，想知道一天可以接多少單，能賺多少錢。影片發出後，網友們直呼，「真的沒有想像中那麼簡單。」

Bula凌晨4點從台北市通化夜市開始接單，直到8點前共接了9單，花費4時26分，賺進720元。9點到11點之間單比較少，Bula便到超商休息，補充體力等待午餐時刻的訂單。中午他選擇到公館商圈接單，共累積31單，花費10小時。到晚上8點總共有50單，連續16小時的接單，Bula開始感到有一點疲累，到超商休息片刻後繼續上工。

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▲16小時過後，總共接到50單。（圖／翻攝自YouTube／Bulabula布拉不拉）

▲在雙北跑24小時，總共接了68單。（圖／翻攝自YouTube／Bulabula布拉不拉）

最後24小時挑戰結束，總共接了68單，賺進4804元，加上獎金差不多6千元，但他表示，「我覺得沒有很多，一整天加了4次油，扣掉成本其實跟一小時的薪資差不多，只是看你願不願意犧牲玩樂休息的時間」。在一整天的外送期間，遇到大雨、手機充電器燒掉，三餐時間不固定之外，吃飯還必須在車上吃，累了也只能在超商趴著休息。

影片發出後，網友在底下留言，「24小時真的是超拼的，而且手機跟電力也是一大考驗」。也有許多同業的網友表示，「我不管幾點跑，最少就是25趟就休息，佛性跑法，運氣差一點要跑12小才有25單。」、「我也在桃園跑過24h，也才52單而已」、「只能說後半是因為碰到下雨讓你單量衝上去，正常應該是落在24h/60單上下，常在跑的就知道，越晚只會越沒單，我個人最長是跑42小時沒休息的記錄」。

►本文獲得「Bulabula布拉不拉」授權提供分享。