影／韓國瑜回來了！沉寂1個月自嘲變白＋變胖…「就是頭髮沒長回來」

記者袁茵／台北報導

前高雄市長韓國瑜自被罷免後，從7月7日至今已有1個月都沒在臉書發文，讓不少韓粉相當擔心與想念。韓國瑜在8日父親節透過通訊軟體telegram、臉書一同表示，最近收到許多好友的關心，所以向外界報告一下，他白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒長回來。





▲韓國瑜透過通訊軟體向外界祝賀父親節快樂。（圖／翻攝自韓國瑜telegram）

韓國瑜表示，「大家好！最近持續收到各路好友的關心與問候，非常感念大家～也順便報告一下，我白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來。」

韓國瑜提到，他想趁著父親節這個我特別有話語權的日子，上來和大家問聲好。「現在是一個多元的時代，爸爸的角色也有了多元的轉變，有些爸爸還是家中君臣父子的權威人物，有些爸爸卻是孩子稱兄道弟的忘年朋友，像我和我的孩子們雖然算不上稱兄道弟、但絕對是以禮相待了。」

韓國瑜說，但無論時代如何多元，相信所有的好爸爸都希望自己是個無所不能的超級英雄、是孩子心目中睿智聰明的人生導師、是帶給家人安穩踏實的棟樑支柱。

韓國瑜指出，「在今天這個屬於爸爸的日子，讓我們互相勉勵做一個更好的爸爸，並由衷祝福每一位努力做個好爸爸的爸爸們，祝福大家平安健康、闔家幸福！同時，我還特別想要向一群母兼父職的88們獻上我最誠摯的祝福，因為您們更是一個家庭安穩踏實的支柱，這應該也是屬於您們的節日。祝福大家，88節快樂！」

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