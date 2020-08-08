回擊川普！加拿大擬對美國價值27億美元商品祭報復性關稅

▲ 加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）重砲轟川普加徵關稅之舉 。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大將對美國價值27億美元的商品加徵報復性關稅，此舉是為了回應川普宣布要對加拿大鋁材加徵10%關稅。加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）於當地時間7日在新聞發佈會上說，「我們將採取相對的反制措施，以實現平等且互相對應的報復。加拿大不會升級情勢，但也絕不退縮。」

綜合外媒報導，針對川普宣稱因加拿大鋁材大量進口，造成美國鋁材產能受到威脅，而決定加徵關稅一事，加拿大副總理方慧蘭在新聞發布會上表示，「加拿大將迅速做出強而有力的回擊。」

方蕙蘭表示，總理杜魯道（Justin Trudeau）將在未來30天中，與加拿大人民及企業對鋁材相關產品徵求意見，且加國將對美國價值36億加幣（約27億美元）的美國進口產品徵收新關稅。

▲美國總統川普稱，加拿大鋁材威脅到美國鋁材企業。（圖／達志影像／美聯社）



川普日前在俄亥俄州的一家惠而浦工廠發表演說時表示，美國商務部長羅斯（Wiur Ross）曾對他報告，自美國去年中旬開始實施「美墨加貿易協議」後，加拿大在數月內進口大量鋁材，威脅到美國企業鋁材產品與產能，因此他簽署了重新徵收國家安全關稅的公告，並表示此一步驟對捍衛美國的鋁業「絕對必要」。

川普表示，「幾個月前，我的政府同意取消這些關稅，以換取加拿大政府的承諾：他們的鋁業不會用出口扼殺我們所有的鋁業就業機會。但如今加拿大鋁生產商已經違背了他們的承諾。」



方蕙蘭則抨擊美國主張十分荒唐，指出在美國經濟因新冠疫情陷入危機之際，對加拿大鋁材加徵關稅無異於自傷己身，「這些關稅是不必要且毫無根據的，因為加拿大鋁材絕不會危害到美國國家安全，川普所言相當荒謬。」