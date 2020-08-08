新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

記者施怡妏／綜合報導

許多人會認為「資產配置」是有錢人在做的，其實一般新手更需要了解，如何資產配置，IG帳號「queennikki_c ／妮基Nikki」與大家分享，適合新手使用的資產配置法。當你賺錢的速度大於花錢的速度​，資產配置就是錦上添花，可以幫你留下，甚至傳承財富，但當資源超有限，資產配置就是讓你脫貧致富的關鍵。

▲這張財富金字塔的中心思想就是「保護本金」。（圖／翻攝自instagramk／queennikki_c）

首先第一個大原則就是，「越安全的錢要越多」，巴菲特曾建議，投資人「要保護本金」。本金只會變多不會變少，若是可以慎選工具，效率會極大化；在這樣的原則之下，自然「儲蓄」要大於「投資」​，「尤其是對投資金融產品還不是很熟悉的人，更應該要遵守」，才不會因為擔心盤勢，而無法專心工作或是安心睡覺；若你的「儲蓄」小於「投資」​，這儲蓄就有很大機率淪於投資失敗的「補洞金」​。

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接下來有了儲蓄之後，「該怎麼抓什麼錢做什麼事？​」妮基也分享4個小步驟，首先，「計算固定支出預算」，若是愛去不去健身房、腦波弱而買下的精品禮物、看一半的而棄劇的netflix都不算是固定開支。

▲資金配置的4步驟與原則 。（圖／翻攝自instagramk／queennikki_c）

再來，「計算固定要存多少錢」，存錢不是存「花剩下的」，有目標儲蓄才會有效率，可以從理想的退休金價格，往回推算每一年、每個月應該存多少錢，在拿到薪資的當天，就應該優先撥款，防止之後不小心花掉。

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第三步驟是「計算必要投資」，就算這筆錢輸掉了，也不會影響生活，掌握「只用閒錢投資」，適合目前還在學習，如何投入市場的人。最後一點則是「計算非必要雜項​」，任何娛樂性質的花費，都歸在這一類，每個月給自己一點放鬆的時間，喘息的空間。比起整天作著一夜致富的白日夢，不如按部就班存錢，認真做好資產配置的規劃，總有一天也可以成為小富翁。

►本文獲得「妮基Nikki」授權提供。