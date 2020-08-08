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英媒曝：國有貨運申請港口「存放4999噸」硝酸銨！　當地民眾心驚驚

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▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，迄今超過100人死亡，4000多人受傷，且有多人失蹤 。（圖／路透）

▲貝魯特港口被完全炸沉。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特港大爆炸造成至少154人死亡，整個港口也被夷為平地，罪魁禍首就是存放在倉庫內的2750噸硝酸銨。而英國媒體也踢爆，國有「Portico」貨運公司希望可以獲准在朴茨茅斯（Portsmouth）存放4999噸的硝酸銨，讓當地民眾質疑安全性，擔心儲存不當恐會引發爆炸。

英國《鏡報》、《朴茨茅斯新聞報》報導指出，朴茨茅斯的國有貨運公司「Portico」希望可以獲得批准，在當地Flathouse Quay碼頭存放4999噸硝酸銨。當地市議會領導人維儂-傑克遜（Gerald Vernon-Jackson）表示，Portico貨運原本只依靠進口水果，若是能增加化學肥料項目，將能讓Portico的營業項目更多樣化。

維儂-傑克遜強調，貝魯特港的硝酸銨存放了6年，期間都沒有得到妥善保存，「這裡的硝酸銨抵達港口後，都會繼續轉送到他處，不會閒置在倉庫內。」朴茨茅斯海軍基地證實已收到存放申請，目前正在評估。

黎巴嫩爆炸案後，各國政府開始加強對硝酸銨的管制，其中印度清奈（Chennai）港自2015年開始，就在倉庫存放累計超過700噸的硝酸銨。當地政黨芒果黨 （Pattali Makkal Katchi）黨魁拉馬杜斯（S. Ramadoss）6日呼籲政府，必須要盡快處置庫存的大量硝酸銨，以免再次發生慘劇。

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英國Portsmouth硝酸銨黎巴嫩貝魯特爆炸

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