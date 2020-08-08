4歲女童半夜上廁所突尖叫大哭！母一看馬桶鑽出「軟狀」生物嚇壞

▲泰國又傳出馬桶有蛇事件，這次更是一條蟒蛇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

泰國首都曼谷驚傳一起蟒蛇攻擊小女童事件！一名4歲女童半夜上廁所，竟遭到一條從馬桶裡鑽出來的蟒蛇攻擊，咬傷了臀部，幸好媽媽當時就站在門外，及時把她從蟒蛇的牙齒中拉出，並且緊急送醫。

根據泰媒《國民報》報導，女童媽媽Audy Punnada Leung-Aram7日凌晨在臉書發文表示，女兒半夜肚子痛上廁所，因為不想燈光刺眼，所以就沒有開燈，只留一道門縫讓外面的燈照進來，而自己就像往常一樣，站在廁所外頭等女兒。

這時就突然聽到女兒大聲尖叫，嚇得她趕緊衝入上前察看，起初看到馬桶內有一條長長的「軟體狀」，以為是排泄物便沖掉，後來才發現是一條蟒蛇，雖然她極力從蛇的牙齒中拉出女兒，不過女兒臀部已經被咬傷了。夫妻倆見狀後，便立刻送女兒去醫院，幸好醫生證實傷口中沒有毒液，這才沒有進一步釀成大禍。

Audy事後也在臉書上分享這段經歷，還呼籲大家必須常備酒精，萬一再遇到這種情況時，可以往蛇的口部噴，而牠們就會因為呼吸困難而鬆開尖銳的牙齒；如果真的不幸被咬傷，必須儘快使用肥皂或清水處理傷口，而不是用繩子捆綁或用嘴巴吸出毒液，這是於事無補的。