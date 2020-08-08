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時機剛好！蓬佩奧下周訪捷克　參院發表演說料「力挺」議長訪台

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林8日專電

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將在下週訪問捷克，捷克媒體指出，蓬佩奧可望利用此機會，力挺捷克參議院議長維特齊訪問台灣。

捷克新聞社（ČTK）今天報導，美國國務卿蓬佩奧將在11日訪問布拉格，12日會晤參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）並在參院發表演說，邀請參眾兩院議員和各國使節參加。

蓬佩奧此行還將與捷克總統齊曼（Miloš Zeman）、總理巴比斯（Andrej Babiš）、外長派提賽克（Tomáš Petříček）等人會面。

捷克新聞網站Aktuálně分析說，蓬佩奧來訪的時機，正好是維特齊訪問台灣前夕，蓬佩奧很可能會利用演說的機會支持他訪台。

其次，捷克國家網路及資訊安全辦公室早在2018年年底即警告華為和中興通訊的風險，成為歐洲抵制中國電信設備的先驅，捷克的做法後來成為歐盟預防外國間諜入侵5G網路措施的範本。

美國正全面封殺華為等中國科技巨擘，捷克總理巴比斯今年5月才與蓬佩奧簽署一份文件，同意兩國在5G網路展開合作。蓬佩奧與巴比斯會晤時，也將討論5G網路安全和對中關係等議題。

維特齊預計8月底率約90人組成的龐大代表團訪問台灣。按照捷克憲法，參院議長的位階僅次於總統，如果順利成行，將是有史以來訪台層級最高的捷克官員，對台捷關係有重要的象徵意義。

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