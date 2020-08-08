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留島不留人！造價14億衣巖湖「愛心島」慘遭湍流沖走　市府草菅人命釀悲劇

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▲▼南韓連日暴雨，昭陽江、北漢江、漢江水系水流湍急氾濫。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓連日暴雨，昭陽江、北漢江、漢江水系水流湍急、氾濫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓連日來暴雨成災，位於江原道春川市的昭陽江水壩用於調節漢江水位，5日超過警戒水位，當局決定水閘門，不料水勢往下游匯入北漢江後，將衣巖湖岸邊用於遮擋陽光、減少夏季湖面綠藻孳生的「愛心島」沖毀。

為挽救造價14億5千萬韓元的愛心島，春川市府6日在水勢湍急時派人搭橡膠艇前往將之固定，不料橡膠艇、公務人員所搭乘的行政船隻、警方搭乘的巡察艇接二連三撞到樹枝與纜線後翻覆，目前3艘船艇共計3人死亡、3人失蹤、2人獲救。

根據《韓聯社》報導，今（8）日為事發第3天，南韓事故收拾對策本部上午6時起派出13輛直昇機、26架無人機、40艘船艇、1隻搜救犬，並投入軍警消與公務人員共計2740名人力持續展開搜救行動，盼能找出失蹤的5人，與前日相比共增加2倍人力。

13輛直升機將被投入橫跨漢江、連結首爾市西區與京畿道高陽市的幸州大橋至加平郡的京江大橋間的空中搜救作業；而26架無人機則被投入京江大橋至事發地點之間。

40艘船艇的水上搜救作業範圍，則是從衣巖水壩至鱉島（자라섬），共計17公里。為求搜救順利，當局決定放緩水壩放水量，從每秒9900噸減少至3650噸。

至於陸上搜救作業，則是從事發地點至八堂水壩，共計74公里，將投入車輛與徒步方式進行搜救。不過由於北漢江流域仍起濃霧，加上連日暴雨造成水勢仍非常湍急，預估搜救作業存在一定困難度。

▲▼南韓江原道春川市衣巖湖3艘船艇翻覆，1死5失蹤。（圖／取自Naver Map）

▲南韓江原道春川市衣巖湖3艘船艇翻覆，1死5失蹤。（圖／地圖取自Naver Map）

據悉，春川警察署所屬55歲李姓警員、春川市府所屬32歲李姓公務員所搭乘的警方巡察艇「江原101號」，7日上午11時21分在春川市南山面西川里春城大橋與京江大橋間，被發現卡在河畔邊的樹木。警消仍未尋獲船艇上的2人，不過取得船艇上的黑盒子後，將會修復監視影像，釐清事發原因。

該起事故根本就是一場人禍！韓媒《中央日報》指出，春川市府從去年起總共投入14億5千萬韓元在衣巖湖上興建、擴建愛心狀人工島，盼愛心島能成為知名地標、吸引觀光人潮，雖然有用錨將之固定，然而連日豪雨、加上當局早在2日就已開啟衣巖湖水壩閘門，使得愛心島慘遭洪流沖走。

▲▼警消人員搭乘船艇在加平郡展開搜救作業。（圖／達志影像／美聯社）

▲警消人員搭乘船艇在加平郡展開搜救作業。（圖／達志影像／美聯社）

6日上午10時45分，愛心島遭洪流沖走；10時58分，愛心島管理業者派出人力搭乘橡膠艇前往將之固定，同時市府的行政船也跟著出動；11時2分春川市府環境科報警，警方出動巡察艇。

11時23分，水勢湍急，市府環境科命令撤退；11時30分，橡膠艇在撤退時翻覆，警方巡察艇在搜救過程中也因卡到水上管制線而翻覆，另艘行政船也卡到纜線翻覆，行政船上的1名工作人員在被沖至衣巖水壩前被救起。

下午12時58分，行政船上68歲郭姓工作人員在春城大橋處被救起；下午1時，行政船上68歲李姓工作人員被水流往下游沖了20多公里，被發現陳屍在南怡島附近的停船場。

根據《韓聯社》下午2時22分（當地時間）最新報導，2名屍體稍早被發現。

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