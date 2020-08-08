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影／至少17死173傷！印度「新冠肺炎撤僑專機」大雨滑出跑道...斷兩截機頭全毀

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記者劉亭／綜合編譯

印度喀拉拉邦（Kerala）7日晚間發生重大空難，印度快運航空（Air India Express）一架載有190人的新冠肺炎撤僑專機，在大雨中降落時滑出跑道，當場斷成兩截，目前至少有17人喪命，173人受傷，包含正副機長。

▲印度客機墜落。（圖／路透社）

▲印度客機墜落。（圖／路透社）

根據BBC報導，由於科澤科德（卡利卡特）國際機場當地氣候不佳，機長第一次嘗試降落被中止，於當地時間晚間7時40分第二次試圖降落時，卻在著陸時超出跑道墜毀。

▲印度客機墜落。（圖／路透社）

喀拉拉邦首席部長Pinarayi Vijayan表示，目前墜機現場的救援工作已經完成，倖存者已經被送往醫院急救。印度總理莫迪（Narendra Modi）則表示，墜機事件讓他感到相當心痛。

據了解，該架航班搭載了184名乘客，包含10名嬰兒以及6名組員，是一架新冠肺炎撤僑專機。印度國家災難反應部隊總幹事普拉丹（SN Pradhan）透露，飛機滑行後掉進了一個「溝渠」中，底部的碰撞導致機身破裂成兩半，並且前半部「被嚴重撕裂、損壞」。

▲印度客機墜落。（圖／路透社）

根據印度時報報導，在事故發生後，許多當地居民感到現場，並且協助救援行動，拯救了許多生命。當地多家醫院目前共收治173人，其中15人病情很嚴重。

印度航空發聲明表示，目前已確認從杜拜飛往印度的IX-1344航班發生空難，已有17人死亡，包含兩名機長，另外有4名組員已確認平安。之後也會持續更新最新狀況。印度飛機事故調查局（AAIB）也展開正式調查。

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