美情治首長：中國不樂見川普連任　認其難預測

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納今天表示，中國不希望美國總統連任，認為他「難預測」。

伊凡尼納（William Evanina）今天發布一份聲明向美國公眾更新選舉威脅。他在聲明中表示，外國政府持續透過秘密與公開的方式企圖影響美國選民偏好與觀點、改變美國政策、加劇美國內部不和，並破壞美國民眾對民主進程的信心。

他指出，外國政府可能透過干擾投票過程、竊取敏感數據或對選舉結果有效性提出質疑，以損害美國選舉基礎架構。但他認為這些外國勢力很難大規模干預或操縱投票結果。中國、俄羅斯與伊朗則是被點名的三大主要外國威脅。

在中國部分，伊凡尼納評估，中國不希望川普連任成功，北京認為川普難以預測。在11月大選前，中國一直在擴大影響力，形塑美國的政策環境、對他認為不利中國利益的政治人物施壓，並轉移和反擊對中國的批評。

伊凡尼納表示，儘管中國會繼續權衡積極行動的風險與利益，但過去幾個月來，中國公眾言論對美國政府在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的處理、關閉中國駐休士頓總領事館，以及其他議題的批評加劇。中國嚴厲批評對美國在處理香港、TikTok、南海法律地位以及中國企圖主導5G市場所做的聲明與行動。北京認為這些行動可能影響總統大選。