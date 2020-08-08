　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

縱橫美國政壇40載　史考克羅完美詮釋總統策士角色

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Brent Scowcroft。（圖／美聯社）

▲前白宮國家安全顧問史考克羅（Brent Scowcroft）。（圖／美聯社）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

縱觀近代美國政府高階政策幕僚，今天以95高齡辭世的前白宮國家安全顧問史考克羅（Brent Scowcroft）或許並不為人熟悉，但他縱橫美國政壇40餘年，前後擔任橫跨民主、共和黨七名美國總統策士，堪稱一部活生生的近代美國政治史。

出身軍旅的史考克羅，曾任福特（Gerald Ford）與老布希（George H.W. Bush）政府的國家安全顧問，1972年陪同尼克森（Richard Nixon）訪中破冰，1975年在越戰尾聲執行美軍撤離越南任務，隨後在1990年代初期蘇聯崩潰之際主導美國的俄羅斯政策，同時在1991年波灣戰爭中負責主要戰略構思，於眾多歷史性事件中扮演關鍵角色。

史考克羅被形容為不拘泥於黨派意識形態的溫和派共和黨人，他自認為「傳統主義者」，相信美國外交政策必須與盟國和國際組織合作，因此對小布希（George W. Bush）主張的單邊主義多所批評。他在2002年認為伊拉克和蓋達組織之間的連結太過薄弱，而且推翻海珊不利於美國的國際反恐，會破壞世人對美國的信任，成為少數反對美國入侵伊拉克的共和黨人，事後證明史考克羅說法不虛。

1989年天安門事件後兩度被老布希派遣秘訪北京，成為史考克羅漫長政治生涯中少數的爭議。六四大屠殺一個月過後，史考克羅銜命秘訪鄧小平，準備開始修補美中關係，12月再度赴中，卻遭美國電視台拍到與李鵬互相敬酒畫面。當時美國仍對中國執行武器禁運，秘訪顯示美國口中譴責中國違反人權，卻已準備暗渡陳倉，在美國國內飽受批評。

儘管如此，史考克羅最大的政治成就，咸認為他主導的蘇聯政策。1979年，他在民主黨總統吉米卡特（Jimmy Carter）任內，促使美俄簽下限制戰略武器條約（Strategic Arms Limitation Treaty），條約雖未獲美國國會批准，卻是近代兩大強權首次針對限制核武進行實質討論。蘇聯垮台之際，他也選擇支持領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）「而非羞辱他」，最終達成俄軍撤出東歐以及統一德國加入北約組織的不可能任務，史考克羅因而被讚譽為「後共黨時代蘇聯政策的設計師」。

1991年波灣戰爭中，史考克羅將戰略目標設限於將伊拉克部隊逐出科威特，同時選擇不推翻海珊，使這場戰爭成為老布希最大的政治勝利。

史考克羅於1925年出生於猶他州奧格登（Ogden），是不菸不酒的虔誠摩門教徒，1947年西點軍校畢業後加入空軍，原夢想成為戰機飛行員，但1949年駕駛P-51野馬戰鬥機墜機輕傷，使他揮別飛行生涯，此後進入國際關係領域，獲哥倫比亞大學國關博士，他的語言造詣亦不凡，精通俄語與斯拉夫語。

1973年他獲國家安全顧問季辛吉挑選為副手，從此邁入政界，1975年擔任福特總統國家安全顧問，1977年卡特勝選後離開白宮，1989年再獲老布希青睞，重掌國家安全顧問重責。

史考克羅個性沈靜，擅長調解政府內部部門紛爭，自謂「不擅長發想創見和新點子，但很會從一堆壞主意中挑出好點子」。史考克羅不喜歡出風頭，也不擅社交，不爭功諉過，就愛研究政策，老布希曾說他最信任史考克羅的原因，是因為「他什麼都不要」。

如此的人格特質，連前總統歐巴馬（Barack Obama）都很欣賞，對史氏讚譽有加。而史考克羅只認政策不認黨派的個性，也讓他在2016年總統大選中選擇支持希拉蕊（Hillary Clinton），而非現任總統川普。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
熱低壓生成！最快今晚增強為「薔蜜颱風」　下週一影響台灣
悲傷父親節！酒駕男偏離車道輾拖數公尺　2歲女童滿地血不治
機師當場喪命！印度客機衝出跑道斷兩截　14人死123輕重傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美情治首長：中國不樂見川普連任　認其難預測

縱橫美國政壇40載　史考克羅完美詮釋總統策士角色

行走的近代美國政治史！前國安顧問史考克羅辭世　享壽95歲

美國制裁林鄭月娥等11人　美國務卿：港府作為讓人無法接受

雙十年華正妹遭姦殺棄 「青梅竹馬」淫狼遭判無期徒刑

影／機師當場喪命！印度客機衝出跑道斷兩截　14人死亡123人輕重傷

黎巴嫩爆炸增至154死　歐洲理事會主席「既震驚又傷心」…將親赴貝魯特

川普在愛荷華州還贏3趴　CNN分析：拜登領先差距很有限

快訊／杜拜飛印度班機「衝出跑道斷兩截」　191乘客傷亡不明…畫面曝光

川普批天主教徒對手「反對上帝」！　同日拜登也失言稱黑人「毒蟲」

劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能

瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

于美人為羅霈穎準備甜點、化妝品　談到她愛漂亮..哭到說不出話了

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

熱議！鳴笛救護車vs.斑馬線行人　路權矛盾對決...網：車禍肇責算誰

神演奏玩命關頭《See You Again》　嗩吶送行版網讚：玩命關「頭七」

羅霈穎移靈「還有牽掛」擲5次才聖筊　大哥勸：記得媽媽生前疼愛妳...

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

美情治首長：中國不樂見川普連任　認其難預測

縱橫美國政壇40載　史考克羅完美詮釋總統策士角色

行走的近代美國政治史！前國安顧問史考克羅辭世　享壽95歲

美國制裁林鄭月娥等11人　美國務卿：港府作為讓人無法接受

雙十年華正妹遭姦殺棄 「青梅竹馬」淫狼遭判無期徒刑

影／機師當場喪命！印度客機衝出跑道斷兩截　14人死亡123人輕重傷

黎巴嫩爆炸增至154死　歐洲理事會主席「既震驚又傷心」…將親赴貝魯特

川普在愛荷華州還贏3趴　CNN分析：拜登領先差距很有限

快訊／杜拜飛印度班機「衝出跑道斷兩截」　191乘客傷亡不明…畫面曝光

川普批天主教徒對手「反對上帝」！　同日拜登也失言稱黑人「毒蟲」

租屋半夜突發出怪聲音！　「主子暴衝狂叫護奴才」…張東晴嚇傻：感覺有看到那種東西

《DD52》淘汰6選手「淚洗舞台」　台下導師也哭慘

17歲少女衝「摩鐵笑氣趴」　吸嗨了當場激戰！被偷拍PO網

星巴克「變色隨行杯」台灣開賣！加水就變漸層色　浮出彩花夢幻度大增

綠色評委風暴！李厚慶涉未利益迴避　遭「移離」專家學者資料庫

喝綠茶對心血管健康有幫助　但這幾種族群要特別注意

高顏值女星人美情路不順！「2段短命婚」獨自養2兒　欠債讓她看盡冷暖

影／台中超狂「布丁百香果臭豆腐」！酸甜臭衝擊味蕾　還有巧克力口味

吳卓源被《DD52》表演融化　楊丞琳加碼點名「她」清唱

硃砂中醫「呂世明」驚人身價曝：台中七期好幾戶　自創脈法針灸全台爆紅

獨家直擊／羅志祥「瘦了10公斤」現身內湖用餐　問到復出..他親回：想先多陪家人

國際熱門新聞

杜拜飛印度班機　衝出跑道斷兩截

即／美擬制裁中官員　包括林鄭月娥

客機衝出跑道14死123傷　機師喪命

貝魯特爆炸中心　「死屍」突睜眼

姦殺青梅竹馬　淫狼遭判無期徒刑

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

黎巴嫩爆炸！他被「炸進海裡」漂30hrs　奇蹟生還

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

快訊／大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　黎國總統說話了

身價狂漲「衝破3兆台幣」！他成全球最年輕富豪

美大選　CNN稱川普已站穩腳跟

英記者曝貝魯特血腥現場　受害者慘死眼前

美制裁林鄭月娥！蓬佩奧：港府讓人無法接受

黎巴嫩爆炸154死　歐盟伸援手

更多熱門

相關新聞

美大選　CNN稱川普已站穩腳跟

美大選　CNN稱川普已站穩腳跟

美國CNN近日發布了一篇有關2020美國總統大選的分析社論。從美國總統選舉最新民調結果來看，前副總統拜登（Joe Biden）比起川普（Donald Trump）而言毫無疑問地佔具了極大優勢。他的民調在全國都處於領先地位，尤其是在亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）、密西根州（Michigan）、北卡羅來納州（North Carolina）、賓州（Pennsylvania）和威斯康辛州（Wisconsin）這6個核心的戰場州。儘管如此，拜登與川普之間的差距並沒有因此被拉開。而且，川普

川普批評拜登「反對上帝」！

川普批評拜登「反對上帝」！

超怕川普開戰　官員不願提軍事建議

超怕川普開戰　官員不願提軍事建議

拜登放話當選將撤對中關稅　幕僚大轉彎

拜登放話當選將撤對中關稅　幕僚大轉彎

阿嬤強迫乖孫坐大腿　開車撞倒5人

阿嬤強迫乖孫坐大腿　開車撞倒5人

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

男埔里酒駕　拖行輾斃2歲女童

杜拜飛印度班機　衝出跑道斷兩截

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

快訊／羅霈穎移靈至民權東路！

308萬→5676萬　非買不可？台南透天厝法拍　屋主加價18倍得標

民眾退房隔天接飯店來電索賠

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

即／美擬制裁中官員　包括林鄭月娥

山下智久外帶17歲正妹入浴照曝光

車行祭優惠！他湊到「40萬三倍券」卻遭拒

台新15.9億威力彩　彩券持有人身分曝

于美人淚崩哭訴羅霈穎魂魄躁動　連擲三聖筊「成功說服羅妹妹」

高三男冷血預謀殺同學！瞄準脖子拔刀索命

邱瓈寬替羅霈穎寫「人生告別信」：我畢業了我先躺下

更多

最夯影音

更多
劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能

劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能
瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

于美人為羅霈穎準備甜點、化妝品　談到她愛漂亮..哭到說不出話了

于美人為羅霈穎準備甜點、化妝品　談到她愛漂亮..哭到說不出話了

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面