行走的近代美國政治史！前國安顧問史考克羅辭世　享壽95歲

▲史考克羅。（圖／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

在福特（Gerald Ford）和老布希（George H. W. Bush）2位共和黨總統時期，擔任美國白宮國家安全顧問的史考克羅（Brent Scowcroft）今天辭世，享壽95歲，死於自然原因。他參與美國外交史中重要的一角，也是唯一一位替2位總統服務的國安顧問。

根據CNN報導，發言人吉姆（Jim McGrath）表示，史考克羅曾投身軍旅29年，官至空軍中將，在20世紀下半葉對美國國安政策影響甚大。史考克羅或許並不為人熟悉，但他行走美國政壇已長達40餘年，前後擔任橫跨民主、共和黨7名美國總統策士，可說是一冊活生生的近代美國政治史。

在擔任老布希國安顧問時，史考克羅是波斯灣戰爭期間的重要人物，在蘇聯解體後美國對天安門廣場鎮壓和東歐改組的反應中處於最前線。前美國總統小布希（George W. Bush）表示，「史考克羅為國家貢獻多年，給我父親很多重要的意見，是重要的顧問，也是重要的朋友。」

但史考克羅不太認同小布希的外交政策，尤其是小布希下令入侵伊拉克、推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein），讓美軍2003至2011年間陷入伊拉克戰事。

史考克羅1925年在猶他州奧格登（Ogden）出生，是個不菸不酒的虔誠摩門教徒，1947年西點軍校畢業後加入空軍，原夢想成為戰機飛行員，但1949年他駕駛P-51野馬戰鬥機墜機，身受輕傷，才揮別飛行生涯，此後就進入國際關係領域，獲哥倫比亞大學國關博士，精通俄語與斯拉夫語。

1973年他被國家安全顧問季辛吉選中，開始做為副手，從此踏入政界，1975年上任福特總統國家安全顧問，1977年卡特勝選後離開白宮，1989年再獲老布希青睞。史考克羅不擅長社交，也不愛出風頭，不爭功諉過，就愛研究政策，老布希曾說他最信任史考克羅的理由，就是「他什麼都不要」。