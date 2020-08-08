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美國制裁林鄭月娥等11人　美國務卿：港府作為讓人無法接受

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國財政部今天以損害香港自治為由，制裁香港行政長官林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強等11人。美國國務卿蓬佩奧表示，美方的行動傳達清楚訊息，亦即港府行徑令人無法接受。

美國財政部今天以損害香港自治、限制香港人民言論與集會自由為由，宣布制裁香港行政長官林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、前香港警務處長盧偉聰、香港保安局局長李家超、香港律政司長鄭若驊，及港府政制及內地事務局局長曾國衛等人士。

中國港澳辦主任夏寶龍、中國港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港國安公署署長鄭雁雄，及港區國家安全委員會秘書長陳國基也在制裁名單上。依據美國總統川普7月14日頒布的行政命令，上述人士在美資產將被凍結。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今日聲明，中共已經清楚表明，香港永遠不會再享有北京允諾香港人民與英國的50年高度自治；對此，川普也清楚表示，美國會把香港視為「一國一制」，也會對毀壞香港人民自由的人士採取作為。

蓬佩奧指出，林鄭月娥、鄭若驊、曾國衛、鄭雁雄、陳國基、李家超與鄧炳強等人遭制裁，是由於他們涉及依據「港區國安法」脅迫、逮捕、拘禁與囚禁民眾，以及他們在國安法制定與實施中扮演的角色。
他強調：「港區國安法號稱是為了『捍衛』香港安全，但事實上是中共壓迫工具。」

至於夏寶龍、張曉明及駱惠寧，蓬佩奧指出，他們所擔任首長或任職的單位，涉及威脅香港和平、安全、穩定或自治的行為及政策；盧偉聰則是因為目前或先前任職機構從事香港相關言論審查工作而名列制裁名單。

蓬佩奧表示，美方今天行動傳達清楚訊息，亦即香港當局作為令人無法接受，且違反中共「一國兩制」及「中英聯合聲明」下的承諾，並強調：「美國與香港人民站在一起。」

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