影／機車北市爭路權！市民大道「無限待轉」塞爆　她超怒：30分鐘路程變2小時

記者鄒鎮宇／台北報導

台北市交通局發現大同區鄭州路、塔城街口於2019年發生79件事故碰撞，成為事故路口第一名，因此取消機車左轉，採用擴大待轉區的方式改善。對此，民眾號召集合待轉，想藉癱瘓交通表達訴求，卻讓正常通勤的民眾傻眼，「原本半個小時可以回到家的，現在要兩個小時」。

▲台北鄭州路、塔城街口7日晚間接近癱瘓。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

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台灣機車路權促進會秉持憲法平等理念，認為人民使用不同交通工具也應有平等權，曾在2017年10月發動「待轉大富翁」，不斷進行兩段式左轉，希望撤銷「強制性兩段式左轉」的規定。

台灣機車路權促進會的成員本月7日晚間到鄭州路、塔城街口拿著麥克風抗議，不滿台北市交通局設置待轉牌，透過粉專PO文表示「這個路口不用大富翁就會自然溢出了。」

據了解，許多民眾得知取消左轉後，自動到場無限待轉抗議，但該路口車流本就多，因此導致多名警力到場支援，現場仍然回堵嚴重，甚至連大同分局的局長都到場視察。

▲▼網友抱怨回家因塞車變久。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

有民眾在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，她下班回家本來搭公車只要30分鐘，卻因為機車不斷待轉，導致交通癱瘓，最後花了快2個小時才順利回家，並附上現場照片。

網友看完紛紛留言，「好爽喔，待轉怎麼了嗎？我合法地用路哪裡錯了嗎」、「愛的魔力轉圈圈XD」、「不用特別待轉，平常上下班就是這個樣子了，塞爆」、「已經看到好幾次送餐的機車族，因為搶快沒待轉被撞飛」。

也有當時經過現場的網友說「Ｘ的，我在忠孝東路等了1個紅綠燈10分鐘，我是第2台車，過不了」、「難怪剛剛我回家塞超久」、「原來是這回事…想說剛剛騎市民大道怎麼那麼塞，還以為前面車禍勒！」

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