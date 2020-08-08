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川普在愛荷華州還贏3趴　CNN分析：拜登領先差距很有限

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▲▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與美國前副總統拜登將在11月角逐新一屆總統之位。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國CNN近日發布了一篇有關2020美國總統大選的分析社論。從美國總統選舉最新民調結果來看，前副總統拜登（Joe Biden）比起川普（Donald Trump）而言毫無疑問地佔具了極大優勢。他的民調在全國都處於領先地位，尤其是在亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）、密西根州（Michigan）、北卡羅來納州（North Carolina）、賓州（Pennsylvania）和威斯康辛州（Wisconsin）這6個核心的戰場州。儘管如此，拜登與川普之間的差距並沒有因此被拉開。而且，川普的支持率也不再下滑。

數據顯示，即使新冠肺炎病例和死亡人數節節上升，川普與拜登之間的距離依舊保持不變。尤其從地方民調看來，川普在鐵票倉中甚至還維持領先程度。

數日前蒙莫斯大學所做的愛荷華州民調就很好地說明了這一點。川普以48％的支持率略勝於拜登的45％。兩人間的差距只有3％，在民調的誤差範圍內。在2016年的總統大選中，川普就以9％之差擊敗希拉蕊•克林頓（Hillary Clinton），拿下該州。今年的結果相當於川普有6％的支持票流向了拜登所處的民主黨。

▲▼希拉蕊2016年美國總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊2016年美國總統大選時以9％之差將愛荷華州輸給川普。（圖／達志影像／美聯社）

今年6月所發布的德梅因登記民調也顯示，川普與拜登之間的支持率分別為44%與43%。雙方差距處在3.8%的誤差範圍內，相當於不分伯仲。不過，拜登的支持率自6月開始就似乎沒有任何增長。

儘管這幾個月中川普被捲入不少極具爭議性的話題，但川普的支持率在平均民意調查中從未低於40％。目前，川普在選民中的支持率約為41％至42％。也許川普的支持率並沒有任何大起大落，但不難發現，他的民調相當穩定。總體而言，幾乎所有成績都反映出川普制止了他的民調再往下滑。

在病毒議題上，拜登以兩位數的支持率領先川普，表明了選民們更信任他能帶領美國走過疫情，而這也是選民最關心的頭等大事。然而，全美範圍的新冠肺炎病例和死亡人數的增加並沒有讓川普的處境進一步惡化的事實令人感到意外。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮。（圖／路透）

▲數據顯示稱美國總統川普的民調已不再下滑。（圖／路透）

這個小謎團的答案或許是因為有關種族關係的議題已經從新聞中消失，抗議活動的覆蓋範圍也遠非曾經那般廣泛。川普的軟肋不再被媒體提起，也正逐漸被人們所遺忘。因此，川普的支持率得以維持不變，甚至增長，一點也不令人感到驚訝。

話雖如此，投票時間趨近，新冠肺炎的議題成了重中之重。在這個角度而言，目前的川普幾乎沒有勝算。領導當今非經濟大問題的候選人幾乎總是在不受經濟影響的選舉中獲勝。

正因如此，目前的民調與結果之間的差異並不足以表明什麼拜登將成為最後的勝利者。儘管直到現在拜登都一直保持著相對穩定的領先優勢，這也使得他成為顯而易見的幸運者。但在這個動盪的年代，我們面臨了太多前所未有的情況，而川普一直在努力。
 

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