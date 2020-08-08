乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

▲「印尼炒麵」深受網友們的喜愛。（圖／翻攝自營多麵官網）

記者施怡妏／綜合報導

「乾拌麵」便於保存、銷售的產品特性及「麵食」型態，促使得以搶攻日常飲食市場外，健康意識、自煮風潮興起，泡麵市場式微，更讓乾拌麵找到切口進入市場，甚至有許多藝人也紛紛賣起乾拌麵，因此有網友不禁好奇提問，「CP值最高的乾拌麵是誰？」

原PO在PTT上發文，記得一開始乾拌麵一包才10元，但現在種類繁多，而且越賣越貴，想要多試幾個口味，但又怕買到不好吃的，浪費錢還會氣死，「裡面就是只有麵+醬包而已，是因為名人加持，所以價格一直往上嗎？因此想問問大家哪個乾拌麵CP值最高？」

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▲自己下廚煮麵可以加上自己喜歡的配料。（圖／翻攝自營多麵官網）

貼文一出之後，許多網友留言，「很久以前買過阿舍，當時一包十幾元，後來出來一堆名人代言就從沒買過」、「現在乾拌麵真的貴得離譜」、「巷口麻醬+1，以前沒吃過，家人買了之後驚為天人」、「巷口乾麵有特價還不錯」、「kiki老醋辣麵蠻好吃的」、「味丹炸醬面」。

其中最多人推薦的是「印尼營多麵」，便宜又好吃cp值超高，「印尼炒麵，就算一次2包也才15~20元」、「印尼泡麵平價好吃」、「要買印尼泡麵，現在也沒漲價，台灣哪裡還有10塊拌麵？」、「印尼炒麵，沒有其他」、「去東南亞商店買的話一包大概8元左右」、「印尼撈麵！一包不用10元，沒錢時的好夥伴」、「現在很多乾拌麵都貴得離譜，印尼營多麵是我永遠的好朋友」。