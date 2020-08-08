做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

▲女性越來越重視自己的求職需求。（圖／pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

女性越來越在乎自己需求，根據1111人力銀行與社群平台Dcard合作進行調查結果發現，超過4成5的女性在找工作時優先關注自己的需求，不受另一半影響，比起男性高出了將近15個百分點。

1111人力銀行指出，從調查結果發現，有將近7成的上班族對於現職的工作抱持正向的態度，其中包括23.9%覺得滿意、44.3%覺得尚可接受。從性別來進行交叉分析，發現女性上班族的工作滿意度略高於男性上班族2個百分點。

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至於在尋找工作時會不會關照另一半的需求，6成1的上班族在找工作時會配合另一半的需求及建議，另外有20.5%的上班族在找工作時會以自己需求為主，18.6%認為找工作和另一半無關，只有6.3%的上班族會完全配合另一半需求及建議。

但進一步從性別來分析，超過4成5的女性在找工作時優先關注自己的需求，不受另一半影響，比起男性高出了將近15個百分點。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，根據勞動部勞動統計顯示，過去10年台灣女性的勞動參與率穩定上升，2019年已經達到51.39%，顯示女性在職場上已佔有一席之地，勇於追求自我理想，對於工作也更有想法，在職場上不乏有表現亮眼的女性上班族，也因為女性在職業的選擇上有更高的自主性，因此在工作的滿意度也較男性略高。