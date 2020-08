快訊／杜拜飛印度班機「衝出跑道斷兩截」　191乘客傷亡不明…畫面曝光

記者王致凱/綜合報導

印度媒體報導,印度快運航空(Air India Express)一架由杜拜飛往科澤科德(Kozhikode)的IX-1344號班機,於降落時衝出跑道,機體斷成兩截,機上含機組人員共搭載191人,據報有多人傷亡。

印度民航總局證實,衝出跑道飛機型號為波音737。據悉,該飛機降落時天氣狀況不佳,但詳細失事原因仍有待調查。目前救援行動仍在進行中

《印度斯坦時報》報導,事故發生在當地時間晚間7時38分,據信該架飛機其中一名飛行員於事故中喪生,網傳照片顯示飛機在跑道上斷成兩截,跑道上散落碎片,不過並未起火爆炸。初步消息稱至少有40名乘客受傷。

NDTV報導,機上191人包括174名成年旅客、10名嬰兒、2名飛行員和4名空服員。科澤科德是印度西南部喀拉拉邦第三大城,也是當地的樞紐機場。據悉此架航班為印度海外撤僑計畫的一部分

