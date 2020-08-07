快訊／宣布了！美國制裁11名中港官員　包括林鄭月娥

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國財政部宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥在內的11名中國及香港官員。彭博社先前引述消息人士說法，美國政府擬對中國官員祭出制裁，其中包括香港行政長官林鄭月娥，最快在美東時間7日就會宣布。

更新：美國財政部網站貼出新聞稿，宣布對中港11名官員實施制裁，名單包括林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、香港保安局長李家超、香港律政司長鄭若驊、香港政制及內地事務局局長曾國衞、中國國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、維護國家安全委員會秘書長陳國基等。

美國財政部表示，此次制裁是根據川普總統7月14日簽署的「香港正常化行政命令」實施，以「破壞香港自治權並限制香港人民言論及集會自由」為由，對11名個人實施制裁。

美國財政部表示，上述11人在美國直接或間接擁有50％產權以上的任何資產與其資產利益將被凍結，且必須上報美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）。除非獲得OFAC許可，否則禁止美國人或在美國境內與其進行財產或產權交易。

美國財政部表示，禁令範圍包括在美國境內或由美國擁有、控制的資產，以及任何以被制裁人為受益人、專為被制裁人提供、或是任何由被制裁人提供的捐款、資金、商品和服務。

彭博先前報導，北京當局在香港實施新版國安法後，美國總統川普上月簽署一項《香港自治法》和一項行政命令，尋求對中國官員祭出制裁。由於制裁內容尚未正式公布，3名知情人士以匿名方式向彭博社發言，其中2人指出，新的制裁措施也將涵蓋某些中共官員。

華府先前已經對4名中國官員祭出制裁，其中包括中共中央政治局委員陳全國，理由是他們涉嫌侵犯新疆少數民族人權。

對於自己可能成為美國制裁目標，林鄭月娥先前接受媒體訪問時曾說，「在美國沒有資產，也不嚮往到美國，不發簽證就不去吧。」

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