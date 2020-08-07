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銀行、證券獲利動能失靈　華南金上半年僅賺近15億元　年衰逾八成

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▲▼華南銀行,華銀,華南金總部。（圖／記者吳靜君攝）

▲華南金上半年銀行獲利年衰退近三成、證券子公司權證交易大筆損失，導致今年上半年獲利大衰退。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

華南金今（7）日舉行法說會，由於上半年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響以及華南永昌證辦理權證交易損失，使得今年上半年僅賺了14.73億元，較去年同期下滑了82.6%，每股稅後純益（EPS）0.12元。

整體而言，華南金控總資產穩健成長，至2020年6月底，總資產達2.86兆元，較去年同期成長6.7%。

請繼續往下閱讀...

華南金子公司華南銀行今年上半年稅後純益57.85億元，年減29.7%。受台美降息及第1季金融市場巨幅波動影響，致利息淨收入、手續費淨收入及金融商品投資利益皆較去年同期縮減，整體淨收益183.95億元，年減11.7%，每股稅後盈餘（EPS）0.70元，股東權益報酬率（ROE）6.09%、資產報酬率（ROA） 0.43%。

華南銀資產品質維持良好表現，到今年6月底，銀行逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率628.59%，皆優於同業平均表現，華銀表示，對於寶德能源和上海國儲的放款都已經打呆，寶德能源已經打一半、上海國儲則已經完全打完。

至於受到外界關注的華南永昌證因為上半年辦理權證交易避險不及導致損失上半年損失損43.68億元，華南金表示，華南永昌證已全面改組董事會、提升董事獨立性、多元性與專業性，期望能夠藉此突破困境、開拓新局。

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