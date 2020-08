黎巴嫩爆炸威力太強！他被「炸進海中」漂30hrs　奇蹟身還…家屬衝醫院傻了

▲黎巴嫩貝魯特爆炸。(圖/路透)

記者黃心瑀/綜合報導

黎巴嫩貝魯特碼頭4日時發生大爆炸,港口工人扎黑德(Amin al-Zahed)更因無法抵擋爆炸威力,人被炸進附近的海裡,事發30小時之後,全身是傷的他被從海中救起,但從網路上發布的照片可以看到他全身都是血,倒臥在一名救援人員身旁,儘管有消息指出他仍活著並被送到醫院,但他的家人卻稱無法在醫院找到人。

貝魯特碼頭發生大爆炸,目前已知造成最少153人死亡,超過5千多人受傷。綜合外媒報導,黎巴嫩紅十字會搜救隊持續在事發現場,找尋失蹤的人,港口工人扎黑德當時因為爆炸威力而落海,在海中漂浮了30小時之後被發現,他的照片被刊登在找尋失蹤受害者的IG頁面上,照片中可以看到,滿身是血的他虛弱的躺在船的甲板上,而一旁還有一名救援人員守候。

根據Al-Arabiya報導,扎黑德被確認還有呼吸心跳之後,被送往當地的拉菲克•哈里里大學醫院(Rafic Hariri University Hospital)進行治療,不過他的家人接獲消息趕往醫院之後,卻找不到扎黑德的人,目前他的狀況及傷勢呈現未知的狀態。

Amin Al Zahed has been found alive but his family can’t find him in any hospital!! If someone knows anything please call his brother 03/090234 RTs are appreciated