安馳上半年營收年增31.04%「創歷史新高」！每股賺1.68元

▲安馳科技董事長李瑞西。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

安馳科技（3528）今年上半年營收創歷史新高，達25.73億元，年成長31.04%；上半年稅後淨利1.1億元，也創掛牌以來新高，年成長18.81%，每股盈餘（EPS）1.68元，主要受惠今年半導體大廠資本支出增加，IC測試驗證平台出貨量明顯提升，以及疫情帶動雲端運算及5G高速傳輸等相關整合方案需求大幅增加。

安馳表示，上半年營收年成長31.04%，主要是半導體大廠紛紛提高資本支出預算，加速先進製程研發量產，及拓展新興應用領域，Xilinx產品線在IC驗證平台及高階自動化測試設備出貨量較2019年同期大幅增加4成以上。

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今年上半年新冠肺炎疫情擴散，全球在家工作、遠距傳輸及防疫檢測需求大增，帶動公司雲端運算、AIOT及5G高速傳輸相關應用產品需求大增，其中雲端加速器、智能監測及大型5G通訊基礎建設方案出貨量增加最為明顯。

安馳進一步表示，公司下半年仍聚焦IC驗證平台、雲端運算、智能監測及5G傳輸等新興應用市場，其中在IC驗證平台方面，Xilinx新一代的ALVEO U50系列板卡，將開始進入試量產階段，搶攻大數據分析及金融演算加速器市場。

在雲端運算方面，Xilinx將推出新款的雲端及邊緣運算整合方案；在智能監測方面，ADI產品線將推出振動量測分析方案（Condition-based Monitoring, CbM），而在5G高速傳輸方面，下半年Small Cell等相關終端及商用設備也將開始進入量產。

安馳對於下半年營運展望持審慎樂觀的看法，將持續推動產品升級策略，提升整合方案出貨比重，拓展雲端邊緣運算整合、人工智慧物聯網（AIoT）、以及5G傳輸等主流新興應用市場，並開發利基型的高階整合方案，期降低全球疫情及產業景氣不確定對公司營運的影響。