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王令麟領軍東森購物1～7月業績大滿貫　營收衝破目標達118.6億

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王令麟（圖／東森購物提供）

▲王令麟領軍告捷，東森購物上半年營收衝破目標達118.6億。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，2020年7月業績告捷，單月營收高達17.3億元，營收年增率達14.5%、獲利1.36億。2020年1～7月營收達118.6億、獲利7.2億、1～7月獲利YOY 成長180%、EPS達7.07元，東森購物稅後淨利率於2018年起即超越同業，2020年1～7月已達6.1%，EPS已超越2019年全年。

回顧2020年上半年度，受到大環境影響，消費習慣改變，宅經濟成了各行各業的新戰場，轉型電商成為零售業者的重要方向，東森購物也因為即時因應轉型奏效，轉向力攻食品與保健食品品類，讓業績達標大滿貫。東森購物表示，以近期銷售數據和排行榜顯示，2020年1～7月保健食品業績年增率高達31%，出貨件數比去年同期成長37萬件，美食業績年增率高達35%，出貨件數比去年同期成長42萬件，是全通路成長動能最強勁的兩大類別。

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東森集團總裁王令麟表示，因應疫情非常時機，東森購物即時反應，運用集團資源，即時整合線上線下，產品面上，考量消費大環境轉變，強打商品差異化策略，與阿一鮑魚、和億集團、長榮空廚、晶華酒店以及鼎泰豐等知名品牌聯名結盟，並致力與各大廠牌合作，生產東森自營品牌且物超所值的生活用品。

王令麟提到，未來將提供更多、更好的獨家限定商品與自營商生活用品及服務給全體會員，下一步更將推廣至亞洲和全球各地。今年東森購物營收目標是247億、EPS可望超越10元以上，在逆勢突圍下，2024年期望自營商品類蓬勃成長，東森購物業績目標能夠達成648億。

▲▼斯容出席東森購物X亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲6日在東森購物46頻道開賣的亞帝芬奇GIA3.01克拉全美正粉紅彩鑽，以及亞帝芬奇GIA1.59克拉全美正藍彩鑽戒。（圖／記者李毓康攝）

疫情下也帶來報復性消費，東森購物推出開台以來最隆重的《全球舉世聞名-東森珠寶特展》，6日在東森購物46頻道開賣的亞帝芬奇GIA3.01克拉全美正粉紅彩鑽，東森價960萬，以及亞帝芬奇GIA1.59克拉全美正藍彩鑽戒，是東森購物開台有史以來第一次銷售如此大克拉數、最高等級的藍鑽，東森價825萬，40分鐘內立即被頂級貴婦刷手預約鑑賞，展現驚人消費力人。

而8月26日將於東森購物46頻道22:40～23:40，銷售亞帝芬奇全球唯一、10年才出現一次的GIA71.02克拉傳奇頂級彩鑽「天神之眼｣，拍賣會槌價預估市值破億，東森價4,600萬元，近日受到各大媒體爭相熱烈搶拍報導，也更令人期待是否會有頂級買家現蹤東森購物。

▲▼斯容出席東森購物X亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲亞帝芬奇全球唯一、10年才出現一次的GIA71.02克拉傳奇頂級彩鑽「天神之眼｣。（圖／記者李毓康攝）

此外，今年上半年全民保健意識抬頭，東森購物保健食品買氣強勁，上半年1～7月保健食品有效訂單突破150萬件，與去年同期相比成長31%，其中如華陀鴕鳥龜鹿精、妍美会葉黃素與鈣片等商品頗受消費者青睞；食品類以宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶、國際晶華酒店五星級紅燒牛肉麵與漁季頂級挪威鯖魚等最熱銷。

在上半年度不讓保健食品專美於前，東森購物看準「宅食商機」強打產品差異化策略，攜手五星級晶華酒店、港澳米其林三星阿一鮑魚、台灣之光鼎泰豐、長榮空廚與餐飲集團和億生活旗下米其林品牌「添好運」與「了凡油雞飯‧麵」異業合作，啟動頂級美食數位轉型，推出東森嚴選頂級美味。其中，東森嚴選晶華酒店紅燒牛肉麵組自5月推出迄今，獲得廣大好評，3個月內銷售總計超過18.8萬碗，相當於8.5座101大樓高度。

東森購物獨家開賣晶華紅燒牛肉麵（圖／東森購物提供）

▲東森嚴選晶華酒店紅燒牛肉麵組。（圖／東森購物提供）

透過東森旗下多元通路銷售獨家自營商品，不僅聯手知名餐飲品牌與企業拓展全新的銷售通路、提升銷售業績，更能夠接觸不同消費族群，刺激實體店面來客消費，也藉由東森購物便利舒適的消費體驗，導流實體店面消費者至線上購物，達到雙贏。

東森購物深耕在地，更持續善盡企業社會責任，也持續幫助實體店家業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，締造雙贏，持續打造「最有溫度」的平台。東森多年來用心經營，創新求變，不變的是對產品與服務的堅持，每一流程秉持「東森嚴選」的核心理念，層層管控，為消費者權益嚴選把關，站在顧客的立場，滿足顧客的需求，讓消費者享有最愉悅舒適的購物體驗。
 

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