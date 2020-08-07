廣達7月營收「站上1000億元大關」近20個月新高！Q3筆電訂單、出貨續旺

▲廣達電腦總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

廣達電腦（2382）因市場拉貨需求，筆電出貨創下歷史次高，7月營收為1089.28億元，站上1000億元大關，也創近20個月新高，月增16.5%，年增31.2%；累計今年前7月營收5694.07億元，年增3.52%。

受惠於主打教育市場的Chromebook需求暢旺，廣達7月筆電出貨量達560萬台，僅次於2011年3月的570萬台銷售紀錄，月增7.69%，更比2019年同期翻倍；累計今年前7月筆電出貨2740萬台，年成長45.74%。

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廣達第三季為旺季，另由於疫情影響，使遠距教學與遠距上班興起，Chromebook需求成長最為明顯。法人預估，在Chromebook需求延續下，廣達第三季出貨將優於第二季，且伺服器需求也會達成雙位數成長，今年有機會擠下仁寶電腦，重返筆電代工龍頭寶座。

廣達表示，筆電出貨強勁，主要是受到Chromebook需求帶動，Chromebook第一季整體出貨佔比不到2成，第二季卻超過3成，廣達預期第三季延續需求，且出貨量有機會贏過第二季。

展望第三季，廣達認為，宅經濟趨勢將延續，第三季訂單強、有機會再戰新高，因為第三季是傳統出貨旺季，且有新產品加入，加上AI、5G應用逐步發展；其中，伺服器產品仍會持續成長，至於IC產品小零件等會影響一些出貨量。

廣達電腦預計於8月13日召開法人說明會，將說明第二季獲利細節，以及下半年展望。