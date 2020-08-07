巨大撤回捷安特輕合金科技A股上市案　斥資8億設立愛普智科技子公司

▲巨大機械今（7）日宣佈調整海外投資架構，並撤回捷安特輕合金科技申請中的中國大陸A股上市案。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

自行車龍頭業者巨大機械今（7）日宣佈調整海外投資架構，並撤回捷安特輕合金科技申請中的中國大陸A股上市案；另外，也斥資8億元投資子公司愛普智科技，看好自行車智慧訓練台的潛在商機。

巨大機械今天晚間發佈重大訊息公告，宣佈調整鼎鎂（昆山）新材料科技、捷安特輕合金科技（昆山）合併，鼎鎂為存續公司，發言人李書耕表示，鼎鎂（昆山）新材料科技生產高階合金材料，除自行車應用外，也包括汽車、醫療設備、工業等應用，在與捷安特輕合金科技合併後，將以鼎鎂（昆山）新材料科技為存續公司。

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針對撤回捷安特輕合金科技的A股上市案申請案，主因在於新冠肺炎疫情發展前景不明，加上中美貿易戰等不確定因素，公司為控管風險，決定撤回該上市申請案。

另外，巨大機械也將內部原有的自行車智慧訓練台、室內健身器材的設計研發部門獨立出來，斥資8億元設立子公司，李書耕指出，未來將結合大數據及物聯網科技，看好發展室內自行車運動及網上競賽的潛在商機。

巨大表示，位於匈牙利的新廠已於七月小量投產，第一期新廠只在荷蘭六位幹部前往支援下，就順利開出產能，目前單日產量約200餘台，並穩定成長中，預估明年30萬台的產能目標可望順利達成。

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